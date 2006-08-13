عمليات نوسازي 175 مدرسه تا دهم شهريور امسال به پايان مي رسد

به گزاش خبرگزاري مهر ، غلام رضا دوست محمدي گفت: 20 درصد كل پروژه هاي بهسازي ونوسازي مدارس اتان اصفهان به بسيج سازندگي استان محول شدهاست.

وي با اشاره به اينكه امسال براي اولين بار نيروهاي هجرت اصفهان فعاليت خود را درعرصه آموش و بازسازي مدارس آغاز كرده اند اظهار داشت ميزان تقاضاي دستگاههاي اجرايي براي اجراي پروژه ها در ساير عرصه هاي سازندگي به اندازه اي بوده است كه با توه به حجم گستره اردوها قادر به پاسخگويي كليه اين تقاضاها نيستيم.

دوست محمدي در ادامه با اشاره به بازسازي ونوسازي مدارس دراردوهاي هجرت درمناطق آموزشي در مناطق آموزشي 40 گانه اصفهان تصريح كرد كار نوسازي و بهسازي 175 مدرسه دراستان اصفهان تا دهم شهريور ماه توسط جوانان و دانش آموزان به اتمام خواهد رسيد.

وي از ساخت 60 واحد مسكوني توسط جوانان بسيجي استان اصفهان با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) خبر داد و گفت: اين واحدهاي مسكوني براي مردم مستضعفي كه سر پناه ندارند درمساحت هاي 50 تا 100 متر باتوجه به تعداد افراداين خانواده دردست احداث است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي استان اصفهان همچنين از واگذاري 33 پروژه توسط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به بسيج سازندگي اين استان خبر داد و اظهار داشت: عمده اين پروژه ها شامل ساخت خانه هاي بهداشت تعميرات و تكميل واحدي بهداشت درقالب پروژه هاي استاني نيمه تمام است.

وي خاطر نشان كردهمكاري با اداره كل ثبت احوال براي صدور كارت ملي به حجم دو هزار نفر روز كار و همكاري اداره كل بيمه خدمات درماني به تعداد چهار هزار و 94 نفر روز كار از جمله ديگر اقدامات جوانان بسيجي اين استان دراردوهاي هجرت است.