توزیع ۱۰ هزار قطعه کارت همیار طبیعت بین ادارات منابع طبیعی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در این رابطه گفت: در راستای جذب همیاران طبیعت به خصوص دانش آموزان و کارکنان ادارات دولتی ۱۰ هزار کارت همیار طبیعت بین ادارات منابع طبیعی شهرستان های سطح استان توزیع شد.

نجفی گفت: این تعداد کارت به منظور جذب عموم مردم به عنوان همیاران منابع طبیعی در سال جاری برای صدور به ادارات منابع طبیعی شهرستان ها تحویل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت مردم به نتیجه می رسد تقویت شبکه نظارت مردمی و استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

نجفی عنوان کرد: کار صدور این کارت های همیار طبیعت به صورت ضربتی تا پایان سال انجام خواهد شد.