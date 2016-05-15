به گزارش خبرگزاری مهر، دوفصلنامه «فقه حکومتی» از اساتید دانشگاه و حوزه، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارائه مقالات خود دعوت به‌عمل ‌آورد.

مقالات به شرط پذیرش داوران فصلنامه، منتشر خواهند شد و ملاک دیگری اعم از مشارکت با اعضای هیأت علمی، ارجاع به مقالات گذشته فصلنامه و … اعمال نخواهد شد. همچنین تا زمان اخذ درجه علمی معتبر توسط فصلنامه، به مقالات منتشره حق التحریر تعلق می‌گیرد.

شورای علمی نشریه از کلیه‌ استادان و پژوهشگران دعوت می‌کند، مقالات علمی و پژوهشی خود را با رعایت موازین ذیل به دفتر نشریه ارسال کنند:

الف. رعایت ساختار علمی

۱- مقاله باید دارای (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، داده‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا) باشد.

۲- مقاله باید دارای نو آوری، تحلیلی و نتیجه کاوش‌های نویسنده باشد.

ب. شرایط نگارش

۱- مقاله باید از نظر نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

۲- عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.

۳- چکیده مقاله حداکثر در ۲۵۰ کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

۴- واژه‌های کلیدی (حداکثر ۵ واژه) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

۵- مقاله قبلاً چاپ نشده و هم زمان برای هیچ همایش یا مجله دیگری ارسال نشده باشد.

۶- مقالات ارسالی به هیچ وجه برگردانده نمی‌شود.

۷- توضیحات و معادل‌های لاتین واژه‌ها و اصطلاحات علمی، با شماره گذاری در پاورقی ذکر شود.

۸- نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار، شماره تلفن و پست الکترونیکی ذکر شود.

۹- مقاله باید تحت برنامه word۲۰۰۷ و قلم BNazanin، اندازه ۱۳ تایپ و به دفتر نشریه ارسال شود.

۱۰- آدرس دهی به منابع به شیوه درون متنی است، به این صورت که درون پرانتز، نام خانوادگی مؤلف، سال نشر کتاب، شماره جلد و صفحه می‌آید. مانند:(دهخدا، ۱۳۵۲، ۷، ۲۵۰)

۱۱- اگر از منابع ترجمه شده استفاده شده است، (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه) آورده شود.

فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب ذیل ذکر شود:

الف. کتاب– نام خانوادگی، نام؛ عنوان کتاب؛ (ایتالیک) نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، تاریخ نشر.

ب. مقاله– نام خانوادگی، نام؛ (نام مقاله)، نام نشریه، شماره دوره، محل نشر: ناشر، تاریخ نشر، شماره صفحه. ابتدا و انتهای مقاله.

ج. منابع اینترنتی– نام خانوادگی، نام، عنوان، نام و نشان اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت.

محققان و پژوهشگران مقالات خود را به دفتر فصلنامه به نشانی قم، خیابان شهید صدوقی، کوچه ۵۶، پلاک ۷۴، کدپستی ۳۷۱۳۱۷۳۶۵۸، و یا از طریق رایانامه faslnameh@chmail.ir ارسال نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۳۲۹۰۶۴۰۵ (۰۲۵) بگیرند.

گفتنی است، «دوفصلنامه فقه حکومتی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر تقی دشتی و سردبیری حسنعلی علی‌اکبریان منتشر می‌شود.