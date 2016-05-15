ساماندهی معابر کولبری در چارچوب مقررات خاص مرزها در دستورکار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: حساسیت ما بیشتر در مورد کالاهای قاچاقی هم چون محصولات آرایشی و بهداشتی و خوراکی است که به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در دو هفته اخیر در ارتباط با مسئله قاچاق بیان فرمودند که منظور کولبران نیستند بلکه قاچاق های سازمان یافته مدنظر است.

وی اظهارداشت: امسال باید تمامی اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان توان خود را بر روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته اختصاص دهند.

استاندار کردستان بیان کرد: یکی از مباحث و مواردی که امسال به صورت جدی پیگیری و دنبال خواهیم کرد ساماندهی معابر کولبری در شهرهای مرزی استان است.

زاهدی ادامه داد: تمامی سازمان ها و دستگاه هایی که در ارتباط با معابر کولبری مسئولیت دارند معتقد به تعطیلی این معابر نیستند بلکه خواستار ساماندهی آنها در چارچوب مقررات خاص تدوین شده هستند.

وی با اشاره به اینکه با ساماندهی معابر کولبری شاهد بهبود وضعیت معیشیتی مرزنشیان استان خواهیم بود، اظهارداشت: ساماندهی وبهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان استان در دستورکار و اولویت مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته است.

استاندار کردستان یادآورشد: به زودی نتایج جلسات تهران در ارتباط با ساماندهی معابر کولبری اعلام می شود، تا امسال در چارچوب مقررات خاص مرزها، مبادلات مرزی انجام گیرد.

زاهدی بر برخورد بیشتر با قاچاق اقلام ممنوعه تاکید کرد و افزود: مبادلات مرزی در تمامی دنیا رایج است ولی زمانی که این امر بدون حساب و کتاب صورت گیرد بی شک معلوم نخواهد بود که چه کالاهایی وارد و خارج می شوند.

وی با اشاره به اینکه وجود مرز در هر منطقه ای هم می تواند تهدید و هم فرصت باشد، اضافه کرد: باید اقدامات لازم انجام شود تا مردم ما ازظرفیت وجود مرز در استان نهایت استفاده را ببرند.