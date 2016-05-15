خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: چندی پیش تصمیم گرفته شد برای حل بخشی از مشکلات آب شرب مردم شهرستان فسا که با شهرستان استهبان در شرق فارس با یکدیگر هم‌مرز هستند چند حلقه چاه در استهبان حفر و آب آن به فسا منتقل شود.

این در حالیست که مردم استهبان اعتقاد دارند خودشان با کمبود آب شرب دست و پنجه نرم می کنند و بیشتر از مردم فسا به این آب نیاز دارند.

گلایه های مردم استهبان در این رابطه تا جایی پیش رفت که مردم این شهرستان در تجمعی که طی هفته‌های اخیر رخ داد نسبت به توقف طرح تاکید کنند.

در این رابطه یکی از کنشگران و فعالان محیط زیست شهرستان استبهان پیرامون جزئیات این انتقال بیان کرد: چند سال پیش برای تامین آب شرب فسا مجوز بهره برداری از چاه های آب استهبان صادر می شود و سه حلقه چاه کار انتقال آب را انجام می دادند.

رسول حاجی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: میزان آب انتقالی بسیار زیاد است و این در حالیست که شنیده می شود این آب علاوه بر شرب مردم فسا، برای آبیاری باغات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله های انتقال آب به فسا

این فعال محیط زیست بیان کرد: یونسکو یکسری فاکتور برای انتقال بین حوزه ای آب تعریف کرده که یکی این است که انتقال بین حوزه ای نباید باعث تنش شود که الان این مشکل و تنش در استهبان ایجاد شده است.

حاجی باقری ادامه داد: دومین آیتم این است که انتقال بین حوزه‌ای آب نباید باعث مشکل و آسیب به مبداء انتقال شود، این در حالیست که چندین روستای شهرستان استهبان اکنون با کمبود و فقدان آب شرب مواجه هستند و برای آبرسانی به مردم ساکن این روستاها از تانکر استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه برای انتقال آب شرب باید سنجیده عمل شود، افزود: تجمع هایی هم چندین بار در استهبان برگزار شده و از مسئولان امر تقاضا داریم که مشکلات مردم استهبان را نیز در این رابطه بررسی کنند.

این کنشگر محیط زیستی شهرستان استهبان گفت: از طرف دیگر عملیات لوله گذاری و انتقال آب از طرف فسا به صورت شبانه انجام شده و برای پوشاندن لوله ها از خار و گیاهان استفاده می شد. در این خصوص باید توجه داشت اگر مجوزهای لازم صادر شده چرا کار شبانه و با پوشاندن لوله انجام می شود.

پوشاندن لوله‌های انتقال آب به فسا

وی گفت: در عین حال باید توجه داشته باشیم که این موضوع نباید سیاسی و از مسیر اصلی خودش خارج شود، مشکل اصلی مسئله آب استهبان است که به نظر مردم این شهرستان خودشان بیشتر از فسا به آب شرب نیاز دارند.

فرماندار استهبان: بررسی های لازم برای حل مشکل انجام می شود

در این رابطه فرماندار شهرستان استهبان نیز به خبرنگار مهر گفت: سال ۸۳ تعداد سه حلقه چاه در استهبان برای تامین آب شرب فسا حفر شد.

محمد مهدی شرفی با اشاره به اینکه یک حلقه دیگر در حال اضافه شدن است، افزود: مردم در این رابطه نگران شدند و جلسه ای نیز با حضور مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری، مدیر کل آب منابع آب استان و سایر مدیران حوزه آب برگزار و بنا شد با هماهنگی یکسری کارهایی صورت گیرد.

وی افزود: اما از طریق فسا بدون هماهنگی لوله گذاری شروع شد که ناراحتی مردم را در پی داشت.

فرماندار استهبان بیان کرد: روز سه شنبه با مدیر کل امنیتی استانداری برنامه ریزی‌هایی می شود و ما نیز از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه خواست مردم توقف انتقال آب است، افزود: البته این آب های منتقل شده فقط برای شرب مورد استفاده قرار می‌شود ولی ما دفاعیات خود را مطرح خواهیم کرد.‌

به گزارش مهر، باید قبل از اجرای چنین طرح هایی، تمام جوانب آن دیده می‌شد و اکنون نیز باید شرایطی پیش آید که منافع شهر مبداء به طور کامل دیده شود.