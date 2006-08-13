توزيع 1500 بسته غذايي در مناطق محروم استان يزد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان بسيج سازندگي استان يزد ، اولويت برگزاري اردوهاي هجرت اين استان را با توجه به خشكسالي سال جاري در اين منطقه ، در بخش هاي محروم بهاباد ، ديهوك ، هرات ومروس ، ابر كوه و بافق عنوان كرد و گفت: تا كنون نيزدراين مناطق 33 قرار داد درعرصه هاي شش گانه اردوها منعقد و 133 پروژه عمراني كشاورزي،آبخيزداري و غيره دركنار كمك رساني بهداشتي ودرماني انجام شده است.

عبدالحسين هادي نژاد افزود: بر اساس اعلام سازمان مسئول ، يزد چهارمين استان كشوراز لحاظ خشكسالي در سال جاري است امري كه به ويژه مردم روستاها را با مشكلات عديده اي ازجمله از رونق افتادن كشاوزي و باغداري و به خطر افتادن باغ ها مواجه كرده است.

وي ادامه داد: بر همين اساس با همكاري سازمان هلال احمر امداد و كمك رساني به اين مناطق با استفاده از نيروهاي داوطلب حاضر دراردوهاي هجرت آغاز شده كه اولين مرحله آن در روستاهاي منطقه محروم بهاباد در جنوب شرق استان و با همكاري بسيج جامعه پزشكان انجام شد.

هادي نژاد در اين زمينه به اعزام 100 پزشكي عمومي و 10 پزشك متخصص براي معاينه وتوزيع داروي رايگان در 25 روستاي تابعه شهرستان بهاباد اشاره كرد و گفت دراين اردو يك روزه نزديك به 1200 روستايي مورد معاينه قرار گرفته و 1500 خانوار نيز بسته غذايي اهدايي هلال احمر را دريافت كردند.

به گفته شهردار بهاباد ، تنها بيمارستان اين شهر كه به تازگي نيز ساخته و ازابتداي سال جاري به صورت كامل تجهيز شده است بامشكل تامين پزشك درتخصص هاي مختف روبرو است و همچنان درانتظار راه اندازي است.

عباس كاظميان در اين زمينه حضور مستمر پزشكان در روستاهاي بهاباد را لازم دانست و خواستار تامين هر چه سريعتر پزشك مورد نياز بيمارستان بهاباد شد.

شهر بهاباد با 20 هزارنفر جمعيت و 80 روستاي داراي سكنه در 200 كيلومتري جنوب شرقي مركز استان يزد قرار دارد.