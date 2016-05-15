به گزارش خبرنگار مهر، سومین شماره ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» که برای فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال ۹۵، در ۷۲ شماره منتشر شده، اختصاص به زنده‌یاد حمید سمندریان کارگردان و مدرس مطرح تئاتر ایران اختصاص دارد. در این شماره دست نوشته‌های منتشر نشده از این کارگردان و مدرس تأثیرگذار تئاتر ایران منتشر شده است.



همچنین یادداشت‌هایی از علی رفیعی، پرویز پورحسینی، بهروز غریب‌پور، محمدعلی سجادی، حسین پاکدل، حمید لبخنده، محمد رحمانیان، مجید رضاییان، حسین سلیمی، احمد ساعتچیان، رامتین شهبازی و تورج ثمینی‌پور در خصوص زنده‌یاد حمید سمندریان، در این شماره از ماهنامه «پاراگراف» منتشر شده است.



ضمن اینکه گفتگویی با کاوه سمندریان و منصوره سمندریان نیز به همراه عکس‌هایی از دوره‌های مختلف زندگی و آثار زنده‌یاد حمید سمندریان نیز در این شماره ماهنامه، ارائه شده است.



بهاره برهانی صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول و رسول صادقی سردبیر ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» هستند.