«رومن ولاسوف» در ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، گوگی کوگیاشویلی افزود: با ترکیب متوازنی راهی جام جهانی ۲۰۱۶ شیراز می شویم و در این راه رومن ولاسوف قهرمان المپیک بعنوان کاپیتان تیم به ما کمک خواهد کرد.



وی ادامه داد: در مرحله گروهی با تیم های بلاروس، آلمان و قزاقستان هم گروه هستیم و می توانیم مبارزات را به پایان برسانیم.



کوگیاشویلی در مورد حضور ولاسوف افزود: احتمال دارد که ولاسوف تنها در یک یا دو دیدار در ترکیب تیم ما قرار گیرد، او بعد از مسابقات جام پادوبنی در مسابقه ی دیگری حضور نداشته و بعد از مسابقات جام جهانی نیز ما مسابقات قهرمانی کشور روسیه را در پیش رو داریم.



وی در مورد قهرمانی در این مسابقات تصریح کرد: تیم ما با قوی ترین ترکیب خود راهی این رقابت ها نمی شود و کار دشوار خواهد بود، ما برای چهارمین بار است که به ایران می رویم، یک بار قهرمان شدیم و دو بار در فینال حضور داشتیم، اما چیزی که می توانم بگویم این است که کارهای ما اولویت بندی شده است، جام جهانی در آستانه رقابت های قهرمانی روسیه و پس از آن المپیک برزیل است ولی با این وجود ما می خواهیم که در این رقابت ها قهرمان شویم.



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روسیه در مورد تصمیم اتحادیه جهانی کشتی در مورد برگزاری رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی یادآور شد: این خبر خوبی بود و به نظر من انگیزه بزرگی برای کشتی گیرانی است که در اوزان غیر المپیکی کشتی می گیرند.





ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه به نقل از سایت فدراسیون کشتی روسیه برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۶ به شرح زیر است:



۵۹ کیلوگرم: سرگئی امیلین – ژامبولات لوکایف

۶۶ کیلوگرم: زائور کابالویف- عظمت احمداف

۷۱ کیلوگرم: ابوزید مانستیگوف- دنیس مورتازین

۷۵ کیلوگرم: رومن ولاسوف- ایراکلی کالاندیا

۸۰ کیلوگرم: رمضان آباچاریف- آلان خوگایف (هم نام با خوگایف قهرمان وزن ۸۵ کیلوگرم المپیک(

۸۵ کیلوگرم: امیل شرف الدین اف- سوسروکو کودزوکوف

۹۸ کیلوگرم: کانتمیر ماگمدوف- الکساندر گولووین

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سیمینوف- زورابی گدخواری