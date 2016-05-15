به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج با حضور در نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی، در جمع اعضای این کمیته گفت: با توجه به موفقیت‌هایی که در فوتسال و فوتبال ساحلی وجود داشته باید به فکر گسترش و موفقیت بیش از پیش این دو رشته باشیم تا با توسعه این ورزش پرطرفدار و موفق، شاهد عمکلرد درخشان تری در آینده باشیم.

وی افزود: تشکیل کمیته های فنی با حضور پیشکسوتان و بزرگان در این دو رشته باعث می شود تا از تمام تجریبات، دانش و افکار یکدیگر در جهت توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی استفاده کرد.

رییس فدراسیون فوتبال خطاب به حاضران در این جلسه حاطرنشان کرد: وحدت گرایی و پیوستگی یکی از سیاستهای فدراسیون فوتبال است که قصد داریم در این راستا گام برداریم و در نهایت بستر را برای کلیه رشته‌های فعال در فوتبال و فوتسال فراهم کنیم تا تیم‌های ما بدون دغدغه و به دور از حاشیه به فعالیت بپردازند.

تاج در پایان گفت: در هر زمینه ای معمولا اختلاف نظر هایی وجود دارد اما با تشکیل این نشست ها و به شور گذاشتن افکار و عقاید، می‌توان یک تصمیم واحد گرفت و در راستای اجرای آن اقدام کرد.