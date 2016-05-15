«سسک فابرگاس» مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک اسپانیایی تیم فوتبال چلسی از زمان پیوستن به چلسی در سال ۲۰۱۴ موفق نشده در استمفوردبریج به ثبات برسد و قصد دارد به لالیگا بازگردد هرچند که بازگشت وی به بارسلونا منتفی است.

فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید، همواره یکی از تحسین کنندگان فابرگاس بوده و اکنون صحبت از حضور کاپیتان پیشین تیم فوتبال آرسنال در سانتیاگو برنابئو است.

فابرگاس در گفتگو با مارکا اظهار داشت: به نظر من لیگ اسپانیا به همراه لیگ برتر انگلستان قوی ترین لیگ دنیا است. بازگشت به بارسلونا ممکن نیست. حتی اگر من بخواهم هم ممکن نیست.