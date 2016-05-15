۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

«سسک فابرگاس» مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار گرفت

رسانه های اسپانیایی از احتمال پیوستن سسک فابرگاس به رئال مادرید در فصل نقل و انتقالات تابستانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک اسپانیایی تیم فوتبال چلسی از زمان پیوستن به چلسی در سال ۲۰۱۴ موفق نشده در استمفوردبریج به ثبات برسد و قصد دارد به لالیگا بازگردد هرچند که بازگشت وی به بارسلونا منتفی است.

فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید، همواره یکی از تحسین کنندگان فابرگاس بوده و اکنون صحبت از حضور کاپیتان پیشین تیم فوتبال آرسنال در سانتیاگو برنابئو است.

فابرگاس در گفتگو با مارکا اظهار داشت: به نظر من لیگ اسپانیا به همراه لیگ برتر انگلستان قوی ترین لیگ دنیا است. بازگشت به بارسلونا ممکن نیست. حتی اگر من بخواهم هم ممکن نیست.

 

