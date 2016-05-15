کشف ۵۹۹ فقره ايران چك جعلی در خدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ علی مصطفائی گفت: شب گذشته ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در محور بیجار - زنجان به یك دستگاه خودرو پژو پارس مشكوك و آن را متوقف كردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو ، ۵۹۹ فقره چك پول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی جمعاً به مبلغ ۲۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ، یك دستگاه كولر گازی و ۱۲ عدد ادكلن كشف كردند.

مصطفائی تصریح كرد: ماموران انتظامی متهم را به همراه چك پول های كشف شده تحویل مراجع قضائی دادند و از شهروندان خواست با توجه به امکان گردش چک پول های جعلی در بازار، شهروندان به ویژه صاحبان اصناف در صورت دریافت هرگونه چک پول جعلی مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

مشاركت جمعی بهترین راهبرد مقابله با آسیب های اجتماعی است

معاون هماهنگ كننده فرماندهی انتظامی استان گفت : مشاركت جمعی بهترین راهبرد مقابله با آسیب های اجتماعی و استقرار امنیت پایدار در جامعه است.

سرهنگ جعفر كردلو افزود: مدرسه به عنوان یک نهاد علمی که نقش اساسی در ایجاد شخصیت فکری جوانان دارد می تواند بیش از پیش در زمینه فرهنگی ، اجتماعی و ارتقاء امنیت به پلیس کمک کند.

كردلو گفت: در حوزه آموزش و آگاهسازی شهروندان با معضلات و آسیب‌های اجتماعی، نیروی انتظامی اقدامات قابل توجهی انجام داده و متولیان فرهنگ نیز با احساس مسئولیت ویژه پای كار بیایند و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در محلات آسیب پذیر بتوانیم مردم را آگاه كنیم تا جرایم و آسیب ها در جامعه كاهش یابد.

وی با اشاره به این كه مشاركت و حضور مدارس در برقراری امنیت اجتماعی امری ضروری است، تصریح كرد: وجود امنیت در جامعه و حفظ و تداوم آن مستلزم حمایت همه جانبه دانشگاه ها ، سازمان ها و اقشار مختلف مردم است.