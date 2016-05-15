پخش مسابقات جام جهانی فوتسال از شبکه ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی فوتسال از دهم سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۱۶ (۲۰ شهریور تا ۱۰ مهر) در کشور کلمبیا برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال ایران هم به عنوان قهرمان قاره آسیا در این مسابقات حضور خواهد داشت.

پخش مستقیم این مسابقات و تماشای آن از طریق تلویزیون یکی از ابهاماتی است که پیش از شروع آن وجود دارد ولی به نظر می‌رسد شبکه ورزش قصد دارد دیدارهای تیم ملی را پوشش بدهد.

طبق مذاکرات صورت گرفته علاوه بر شبکه ورزش ایران، شبکه‌های فاکس اسپورت استرالیا، فاکس اسپورت آسیا، فاکس اسپورت آمریکا، اسپورت ازبکستان و شبکه ویتنام این مسابقات را پخش خواهد کرد.