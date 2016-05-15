برگزاری انتخابات هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی نظام مهندسی لرستان

بهمن فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اتمام روند بررسی صلاحیت داوطلبان هیئت های اجرایی نمایندگی های شهرستانها تبلیغات انتخابات آغاز شده است.

وی افزود: همه داوطلبان تایید صلاحیت شده می توانند بدون تخریب رقبا و براساس اخلاق مهندسی صرفا به تبلیغات و ارائه برنامه های عملی خود بپردازند.

فرخی تاریخ برگزاری انتخابات را روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در محل دفاتر نمایندگی های شهرستانها اعلام کرد.

عضو هیئت اجرایی انتخابات هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی نظام مهندسی استان لرستان یادآور شد: همه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با کارت عضویت می توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی یادآور شد: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان، انتخابات در شهرستان پلدختر برگزار نخواهد شد و اعضای هیئت اجرایی این شهرستان براساس نظام نامه دفاتر نمایندگی توسط هییت مدیره استان منصوب می شوند.

فرخی تصریح کرد: انتخابات در شهرستان های دلفان، الیگودرز، سلسله، دورود، کوهدشت، ازنا و بروجرد برگزار خواهد شد.