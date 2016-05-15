ضرورت گسترش مناسبات دفاعی با حفظ اقتدار نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مربوط به برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصتها و ظرفیتها، با تشریح نتایج و دستاوردهای برجام گفت: شرایط فعلی برجام، موقعیت ویژه ای را با نظر داشت سیاستهای بدخواهان در آمریکا و متحدین آنها در منطقه بوجود آورده است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چالشهای مختلف در عرصه جهانی و منطقه ای افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با شرایطی رو به رو است که قدرتهای فزون طلب با رویکرد سلطه جویی و بی نظمی و جنگل گونه در صدد اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به کشورها و ملتهای آزاد و مستقل می باشند.

وی ادامه داد: ما می بایست با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مولفه های رشد قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی و متوازن، مناسبات دفاعی را با کشورهای مختلف گسترش دهیم.

سردار دهقان گفت: وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره الگوهای سنجیده بر اساس مدل همکاری مبتنی بر تعامل سازنده و شفاف و صادقانه را با کشورهای مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ضرورت هم آهنگی و هم افزایی بین وزارت دفاع و وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما امیدواریم در چهارچوب شناخت چالش های پیچیده و چاره اندیشی نسبت به معضلات چند لایه، با تشریک مساعی و رایزنیهای تنگاتنگ بین دو وزارتخانه، بتوانیم همکاریهای وزارت دفاع را همطراز با دیگر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای مختلف در اروپا، آفریقا، آسیا و آسیای میانه در پرتو شرایط پسا برجام ارتقاء بخشیم.