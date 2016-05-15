به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد سینمایی فارابی در گزاشی اعلام کرد تعداد ۶۰ فیلم سینمایی در سال ۹۴ به نمایش درآمد که ۱۴ فیلم فروشی بالای یک میلیارد تومان داشت.

از میان آثار عرضه شده در سینماها، فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی با فروش کل بیش از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان - فروش روزانه به طور میانگین ۶۰ میلیون تومان- پرفروش ترین فیلم سال بود.

بعد از «محمد رسول الله (ص)»، فیلم های «نهنگ عنبر» (سامان مقدم) با فروش بیش از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، «ایران برگر» (مسعود جعفری جوزانی) ۳ میلیارد تومان، «در مدت معلوم» (وحید امیرخانی) ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، «گینس» (محسن تنابنده) ۲ میلیارد تومان، «من سالوادر نیستم» (منوچهر هادی) ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، «رخ دیوانه» (ابوالحسن داوودی) ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، «دوران عاشقی» (علیرضا رئیسیان) ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، «شاهزاده روم» (هادی محمدیان) ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، «عصر یخبندان» (مصطفی کیایی) ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، «استراحت مطلق» (عبدالرضا کاهانی) ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، «کوچه بی نام» (هاتف علیمردانی) ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، «قندون جهیزیه» (علی ملاقلی‌پور) ۱ میلیارد تومان و «شیفت شب» (نیکی کریمی) ۱ میلیارد تومان، ۱۳ فیلم اول جدول نمایش در تهران را تشکیل می دهند.

محموع فروش فیلم ها در اکران سال گذشته شهر تهران بیش از ۴۲ میلیارد تومان بود.

در سال ۹۰ فیلم های «ورود آقایان ممنوع»، «اخراجی ها ۳»، «جدایی نادر از سیمین»، «شیش و بش» و «سعادت آباد» توانستند به فروش میلیاردی دست پیدا کنند. این وضعیت در سال ۹۱ به شکل دیگری ادامه یافت.

در سال ۹۱ فیلم های «کلاه قرمزی و بچه ننه»، «خوابم می آد»، «گشت ارشاد»، «من مادر هستم» و «قلاده های طلا» فیلم های میلیاردی بودند.

در سال ۹۲ تعداد فیلم های میلیاردی سینمای ایران به ۶ فیلم رسید. «رسوایی»، «هیس، دخترها فریاد نمی زنند»، «حوض نقاشی»، «گذشته»، «تهران ۱۵۰۰» و «پل چوبی» فیلم هایی بودند که مجموع فروش آنها در تهران از یک میلیارد گذشت.

این روند صعودی در سال ۹۳ هم ادامه یافت و ۹ فیلم به فروش میلیاردی در سینماهای تهران دست پیدا کردند. این فیلم ها عبارت بودند از «شهر موش ها۲»، «طبقه حساس»، «آتش بس ۲»، «معراجی ها»، «رد کارپت»، «شیار ۱۴۳»، «خط ویژه»، «چ» و «کلاشینکف».