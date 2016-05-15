واحدهای مسکن مهر نهاوند تا ابتدای تابستان تحویل متقاضیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر یکشنبه در شورای مسکن شهرستان نهاوند گفت: مسکن مهر نهاوند همچون سایر شهرستانها از دولت قبل به ارث رسیده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی مشکلات مساکن مهر بنیادی است و برای حلوفصل آنها باید پروسههای قانونی طولانی طی شود، اما برخی مسائل جزئی مربوط به دستگاههای خدمات رسان آب، برق و گاز است، گفت: این دستگاه ها باید با توجه به وظیفه ذاتی خود به تعهدات عمل کنند.
حمیدوند بابیان اینکه یا نباید مسئولیتی را بپذیریم و یا اگر پذیرفتیم به هر شکل ممکن نسبت به انجام دادن آن جدی باشیم، گفت: دستگاههای خدمات رسان همچنان که در دولت قبل تعهد ساخت مساکن مهر را بدون طرح توجیهی دقیق و مدونی قبول کردند امروز نیز باید نسبت به تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان اقدام کنند.
وی گفت: افرادی هستند که با حقوق بازنشستگی ۸۰۰ هزار تومان با فرزندان دانشجو سالها است که منتظر تحویل این مساکن و واحدها هستند.
فرماندار نهاوند گفت: متأسفانه بنایی احداثشده ولی کسی پیگیر و مجدانه به دنبال تحقق و تکمیل آنها نیست بهنحویکه استان هم مساکن مهر را رها کرده اند.
وی بابیان اینکه مساکن مهر برزول اسکلت آنها زده و رهاشدهاند گفت: این اسکلت زنگزده و یکپنجم قیمت واقعی ارزشدارند.
حمیدوند بابیان اینکه هزار و ۸۲۰ واحد مسکن مهر در نهاوند وجود دارد، گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۷۲ واحد واگذارشده است ولی نه به معنای واقعی چراکه بدون مشکل نیستند.
وی با اظهار به اینکه ۵۴۸ واحد از مساکن مهر نهاوند واگذار نشده است، گفت: عمده این واحدها در پروژههای مسکن مهر باروداب و جهادکشاورزی است که مهمترین مشکل آنها نبود انشعابات آب، برق و گاز از طرف دستگاههای خدمات رسان است که متقاضیان به این موضوع بدبین شدهاند.
فرماندار نهاوند گفت: واحدهای مساکن مهر نهاوند اعم از ۱۴۴ واحدی و ۳۰۴ واحدی باروداب باید تا ابتدای تابستان به متقاضیان تحویل داده شود در غیر این صورت متقاضیان شکایت می کنند.
وی اظهار کرد: شهرداری نیز باید نسبت به صدور مجوز برای حفاریهای موردنیاز در پروژه ۱۴۴ واحدی جهاد اقدام کند.
حمیدوند بابیان اینکه معابر اصلی پروژه ۳۰۴ واحدی باروداب نیز باید سریعاً آسفالت شود، گفت: شهردار نهاوند اهداف سیاسی ندارد و مجموعه شهرداری در حال انجام اقدامات خوبی است.
وی اظهار کرد: تمامقد از شهردار حمایت میکنم و دست مدیری که در راستای توسعه نهاوند ریسک کند را میبوسم.
فرماندار نهاوند اظهار کرد: دراینبین برخی فریب خورده نیز در حال دامن زدن به برخی مسائل هستند و قصد مخدوش کردن اقدامات دولت تدبیر و امید رادارند.
وی بابیان اینکه مدیران کار بلد باید مشکلات را حل کنند، گفت: اقدامات تفرقهانگیز موجب عقبماندگی نهاوند شده است.
