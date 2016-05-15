  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

جدول قیمت سکه و ارز روز یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یک‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز یک‌شنبه در بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار یک میلیون و ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۷۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۹ تومان، هر یورو را ۳۹۱۹ تومان، هر پوند را ۴۹۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۸۵ تومان و درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۱۰۲۵۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۱۰۲۵۰۰۰
نیم سکه ۵۳۴۰۰۰
ربع سکه ۲۸۷۰۰۰
گرمی ۱۹۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۴۵۹۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۳۹
یورو  ۳۹۱۹
پوند ۴۹۵۰
درهم ۹۴۰
لیرترکیه ۱۱۸۵
کد مطلب 3659077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها