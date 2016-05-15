به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یک‌شنبه در بازار یک میلیون و ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۲۷۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۹ تومان، هر یورو را ۳۹۱۹ تومان، هر پوند را ۴۹۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۸۵ تومان و درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یک‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)