كلاهبرداری ۸ میلیاردی در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمدی تبار گفت: در پی شکایت یک خواروبار فروشی و اعلام اینکه فردی با ارسال پیامک، به وی پیشنهاد خرید مقادیری اجناس می دهد و با روش های متقلبانه با مغازه دار به توافق می رسد و خریدار متقاعد شده و از طریق خود پرداز مقادیر زیادی وجه نقد به حساب فروشنده انتقال می دهد.

وی افزود: موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار داشت: ماموران با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضائی فرد کلاهبردار را در یکی از استان های کشور شناسایی و دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: کلاهبردار در بازجویی به عمل آمده به جرم خود با همدستی چهار متهم دیگر اعتراف و در عملیاتی دیگر همدستان وی نیز دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد: از اعضای باند متخلف ده ها فقره کلاهبرداری به ارزش ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد.

احمدی تبار گفت: با شناسایی مالباختگان، کلاهبرداران با قرار صادره روانه زندان شدند.