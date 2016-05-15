با اپلیکیشن کیف پول آشنا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این اپلیکیشن JioMoney است و با آن می توان به راحتی انتقال و دریافت وجه در میان کاربرهایی که با آنها اشتراک داریم را به آسانی انجام داد ضمن اینکه عملیات های بانکی هم با این اپلیکیشن بی دردسر خواهد بود.

به کمک این نرم افزار می توان پرداخت تمام قبوض و خرید شارژ برای تلفن همراه را انجام داد. این اپلیکیشن در گوشی های مجهز به اندروید و آی او اس قابل نصب است.

نکته قابل توجه راجع به JioMoney این است که با نصب آن می توان علاوه بر پرداخت در فروشگاه های مجازی، عملیات پرداخت در فروشگاه های فیزیکی را نیز انجام داد.

عملیات پرداخت در فروشگاه های آفلاین نیز با این اپلیکیشن صورت می گیرد.