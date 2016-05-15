  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

با اپلیکیشن کیف پول آشنا شوید

با اپلیکیشن کیف پول آشنا شوید

با نرم افزار جدید کیف پول قادر خواهید بود که عملیات انتقال وجوه و خرید الکترونیکی را به راحتی انجام دهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این اپلیکیشن JioMoney است و با آن می توان به راحتی انتقال و دریافت وجه در میان کاربرهایی که با آنها اشتراک داریم را به آسانی انجام داد ضمن اینکه عملیات های بانکی هم با این اپلیکیشن بی دردسر خواهد بود.

به کمک این نرم افزار می توان پرداخت تمام قبوض و خرید شارژ برای تلفن همراه را انجام داد. این اپلیکیشن در گوشی های مجهز به اندروید و آی او اس قابل نصب است.

نکته قابل توجه راجع به JioMoney این است که با نصب آن می توان علاوه بر پرداخت در فروشگاه های مجازی، عملیات پرداخت در فروشگاه های فیزیکی را نیز انجام داد.

عملیات پرداخت در فروشگاه های آفلاین نیز با این اپلیکیشن صورت می گیرد.

کد مطلب 3659088
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها