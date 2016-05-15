جشن اکران «مرگ ماهی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن اکران فیلم سینمایی «مرگ ماهی» به کارگردانی سید روح الله حجازی، شنبه شب ۲۵ اردیبهشت ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، روح الله حجازی درباره شرایط اکران «مرگ ماهی» گفت: اکران این فیلم بنا به دلایلی که همه دوستان اصحاب رسانه اطلاع دارند، خیلی دیر شروع شد و اکنون هم تعداد سالن کمی برای نمایش فیلم در اختیار داریم که البته با توجه به این تعداد سالن، فروش خوبی داشته‌ایم. امیدوارم که «مرگ ماهی» اکران موفقی داشته باشد.

وی با اشاره به حضور محمود کلاری، مدیر فیلمبرداری «مرگ ماهی» در سالن، بیان کرد: حضور محمود کلاری از بزرگان سینمای ایران در این مراسم، باعث افتخار من است. این فیلمبردار دوست داشت که حاصل کار را خود را با سیستم DCinema ببینند و به همین جهت برای برگزاری این مراسم در سالن ایوان شمس تلاش کردیم که نهایتا این امکان فراهم نشد.

روح اله حجازی در پایان سخنانش و پیش از آغاز نمایش فیلم با تاکید بر اینکه «مرگ ماهی» فیلمی متفاوت نسبت به سایر فیلم های کارنامه کاری اش است، گفت: من سعی کردم فیلم متفاوتی بسازم و خودم را تکرار نکنم. امیدوارم فیلم را ببینید و از آن خوشتان بیاید.

در این مراسم هنرمندانی چون محمود کلاری، جمال ساداتیان، افشین هاشمی، فرشته صدرعرفایی، حسام محمودی، لیندا کیانی، علی فروتن، رابعه مدنی، حبیب اسماعیلی، محمد سلوکی، مهدی فقیه، شاهرخ استخری، حسام رحیمی‌منش، مروارید کفاشیان، کیمیا مرادیان و ملیکا پارسا حضور داشتند.

در «مرگ ماهی» نیکی کریمی، علی مصفا، طناز طباطبایی، ریما رامین‌‌فر، بابک کریمی، بهرنگ علوی، حسام محمودی، مروارید کاشیان، با هنرمندی پانته‌آ بهرام، بابک حمیدیان، رابعه مدنی و سحر دولتشاهی و همچنین کیمیا مرادیان، ملیکا پارسا، حسام رحیمی‌منش حضور دارند.