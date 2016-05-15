پیش اجلاسیه محله، پدیده پایدار اجتماعی بامرکزیت مسجد درشهر اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه نظریه «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد (با عملکرد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی) درشهر ایرانی اسلامی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می گردد. گفتنی است در این نشست علمی آقایان دکترعبدالحمید نقره کار، مصطفی بهزادفر و حسین سلطان زاده به عنوان شورای داوران و آقایان دکتر علی اکبر تقوایی، اصغر فهیمی فر و حجت الاسلام کوچکیان به عنوان ناقدان طرحنامه در این پیش اجلاسیه حضور خواهند داشت.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست علمی می توانند دوشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۵:۳۰ به اتاق شورای دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایند.