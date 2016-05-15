اقدامات و برنامه های فعالان اقتصادی شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر امروز یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: قاچاق زمانی صورت می گیرد که شفافیت مالی در فعالیت های اقتصادی وجود نداشته باشد بنابراین شفاف سازی این فعالیت ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در طول یکسال در کشور را ۱۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و اظهارداشت: ۴۴ گمرک در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که از این تعداد بیشترین صادرات و واردات در ۲۸ گمرک انجام می شود.

وی با بیان اینکه قاچاق، معضلی است که بیشتر کشورهای درحال توسعه هم چون ایران با آن مواجه هستند، عنوان کرد: بحث مبادلات مرزی و قاچاق هم تنها ویژه استان کردستان نیست و تمامی استان های مرزی کشور به نوعی با آن روبه رو هستند.

دبیرکمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: یکی دیگر از راه های مبارزه با قاچاق این است که اشتیاق مصرف کالاهای خارجی را در بین مردم کاهش دهیم و استفاده از کالاهای داخلی را ترویج کنیم، که لازمه این کار هم انجام اقدامات و برنامه های فرهنگی است.

میرزایی بیان کرد: جای تاسف است که در سال گذشته از ۹ هزار و ۵۴۰ جلد کتاب منتشرشده در کشور تنها ۱۴۷ جلد آن مربوط به حوزه قاچاق بوده است.

وی اظهارداشت: از ۳۲۵ هزار پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هم کمتر از ۱۰۰ پایان نامه در خصوص موضوع قاچاق بوده است.

وی بیان کرد: در صورتیکه دانشجویی موضوع پایان نامه خود را به قاچاق اختصاص دهد، با او قراردادی مبنی بر حمایت های مالی منعقد می کنیم.

دبیرکمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان امسال را سال پاسخگویی مطالبات مسئولان و دست اندرکاران ذکر کرد و گفت: مطالبات مسئولان تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و امسال تمامی دستگاه های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق در قبال برنامه های تدوین شده باید پاسخگو باشند.

میرزایی بر تعیین اولویت های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری تاکید کرد و افزود: تمامی اقدامات و برنامه هایی که در این راستا به اجرا در می آیند باید نتیجه بخش باشند.

وی ادامه داد: معیار و ملاک سنجش کارکرد و عملکرد مسئولان عضو این کمیسیون میزان نتیجه اقدامات انجام شده آنها خواهد بود.