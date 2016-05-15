رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت انتخاب مربی جدید باشگاه سایپا گفت: فعلا چهار گزینه داخلی را مد نظر داریم و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم. باید دید که نظرات کدام یک از گزینه‌هایمان با باشگاه سایپا مطابقت دارد تا با آن‌ها به توافقات نهایی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجید جلالی هم جزو گزینه‌های باشگاه سایپا است؟، خاطرنشان کرد: بله. مجید جلالی از مربیان خوب، اخلاق مدار و با سابقه فوتبال ایران است و او هم جزو گزینه‌های باشگاه سایپا برای هدایت این تیم در لیگ شانزدهم است.

مدیر عامل باشگاه سایپا در پاسخ به این پرسش که برنامه باشگاه برای تمدید قرارداد برخی بازیکنان شاخص این تیم مانند آندرانیک تیموریان چیست؟ تصریح کرد: ابتدا باید مربی استخدام شود تا برنامه‌هایش را برای جذب بازیکن به ما بدهد تا ما هم با نظر او قرارداد بازیکنان را تمدید و یا بازیکنی جذب کنیم.

درویش در رابطه با پیشنهادات باشگاه‌های مختلف برای جذب مهدی ترابی تصریح کرد: ترابی از بازیکنان جوان و خوب ماست. آیا پرسپولیس حاضر است به راحتی از بازیکنی مانند مهدی طاری بگذرد؟ ترابی یکی از بهترین بازیکنان ماست. البته همانطور که گفتم همه چیز بسته به نظر و نیاز مربی جدید است.

وی در پایان تاکید کرد: در روز‌های آینده سعی می‌کنیم تکلیف انتخاب مربی را نهایی کنیم و بعد از این موضوع در رابطه با مسائل مختلف تصمیم گیری کنیم.