کشف و ضبط ۹۶۲ کیلوگرم مواد غیرمجاز حوزه سلامت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نصرالله نقدی با بیان اینکه ارزش ريالی ۹۶۲ کیلوگرم انواع مواد حوزه سلامت بیش از ۴۳۵ میلیون ريال برآورد شده است، اظهارداشت: این مواد یا غیر مجاز و فاقد ارزش مصرف بوده و یا اینکه در مراکز غیر تخصصی و بدون مجوز عرضه می شده اند.

وی گفت: در سال گذشته در قالب گشت های مشترک و بازدیدهای تخصصی، ۲۴۵ کیلوگرم مواد آرایشی - بهداشتی، ۲۸ کیلوگرم دارو، ۳۵۷ کیلوگرم مکمل دارویی غذایی، ۲۲ کیلوگرم دارو از عطاری ها، ۲۲ کیلوگرم ملزومات پزشکی و ۲۸۸ کیلوگرم مواد غذایی و آشامیدنی کشف و ضبط شده است.

وی به بازدید از ۵۸ عطاری، ۱۵۹ مورد فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی، ۲۲ مورد شرکت های پخش مواد آرایشی بهداشتی، ۳۱ مورد مراکز عرضه مواد غذایی و آشامیدنی اشاره کرد و تصریح کرد: در همین مدت ۴۸ مورد مراکز عرضه تجهیزات پزشکی، معرفی مراکز متخلف به مراجع قضایی ۴۷ مورد، پاسخ به استعلام موارد مشکوک کالاهای سلامت محور ۵۹ مورد و ۶۹ مورد بررسی محموله های پستی خارج از کشور حامل مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی انجام شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام یادآور شد: بازرسی های مشترک انجام شده در استان ایلام با همکاری تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، مرکز بهداشت و سازمان صنعت معدن و تجارت انجام شده است.