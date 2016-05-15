یک بحث روانشناسی قهرمانی را از پرسپولیس گرفت/ طالقانی صحبت نکند!

سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های کاظم طالقانی مبنی بر اینکه برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر به ذوب آهن ارتباطی ندارد و رزمندگان هم در دوران جنگ در این آب و هوا با دشمن جنگیده‌اند، گفت: اول از همه باید بگویم که صحبت‌های من روی هوا نبوده و کاملا علمی حرفهایم را مطرح کرده بودم. آقای طالقانی قوه تشخیص ندارد چون نمی‌داند جنگ با فوتبال فرق دارد.

وی افزود: اگر آقای طالقانی صحبت نکند، بهتر است چون با این حرفهایش مشخص می‌شود که سر رشته‌ای از کاری که به وی سپرده شده، ندارد. صحبت کردن به این شیوه، ماهیت عملکرد آنها را مشخص می‌کند.

مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: من راجع به فوتبال حرف می‌زنم و دلایل خودم را دارم. طالقانی اجازه بدهد بزرگترهای فدراسیون فوتبال در این خصوص صحبت کنند. روی صحبت‌های من با مهدی تاج و بزرگترهای فدراسیون فوتبال بود نه طالقانی.

آذری درباره اینکه طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم هست، تاکید کرد: واقعا از انتخاب طالقانی به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون، متاسفم. وقتی فهمیدم طالقانی در انتخابات فدراسیون فوتبال به این سمت رسیده است، متاسف شدم.

وی درباره انتقاد باشگاه ذوب آهن از زمان برگزاری فینال جام حذفی، گفت: آنچه که ما را ناراحت کرده، تاریخ فینال نیست بلکه عدم وحدت رویه در تصمیم گیری‌ها است. سال گذشته که تیم نفت همین شرایط ما را داشت، مدیران و مربیان دو باشگاه را صدا زدند و با توافق، یک تاریخ را مشخص کردند در حالی که امسال هرکسی یک حرفی می‌زند و هنوز هم چیزی مشخص نشده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه سازمان لیگ اعلام کرده تاریخ دهم خرداد «فیفا دی» بوده و نمی‌توان دیدار حذفی را در آن برگزار کرد، یادآور شد: هنوز که مشخص نیست چند بازیکن از استقلال و ذوب آهن در تیم ملی هستند. ضمن اینکه در تقویم فدراسیون فوتبال، بازی بامقدونیه در تاریخ ۱۳ خرداد دیده شده بود که هنوز این مسابقه هم قطعی نیست چون امکانات مورد نیاز کارلوس کی‌روش در اختیارش قرار نگرفته است.

آذری ادامه داد: از سوی دیگر اگر قرار است دو بازیکن استقلال به خاطر فیفادی در فینال حذفی نباشند باید بگویم از تیم ما هم «ولید اسماعیل» و «علی حَمام» دو بازیکن ملی پوش ذوب آهن هم حضور نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرنگار مهر، در خصوص هتاکی بعضی از هواداران پرسپولیس به بازیکنان و سرمربی ذوب آهن بعد از باخت به استقلال خوزستان، گفت: یحیی گل‌محمدی یکی از با شرافت‌ترین قهرمانان ملی ما است. او یکی از بهترین مربیان این سرزمین است و من برای هتاکان متاسفم. یحیی تمام تلاشش را برای موفقیت در بازی آخر به کار برد ولی اینکه پرسپولیس خودش نتیجه نمی‌گیرد، یک بحث دیگر است.

مدیرعامل ذوب آهن افزود: قهرمان نشدن پرسپولیس در این فصل یک دلیل علمی و روانشناسی دارد که من بعدا آنرا بازگو می‌کنم. پرسپولیس دقیقا به همین دلیل قهرمان نشد. من قبل از بازی هم گفته بودم که پرسپولیس اگر می‌خواهد قهرمان شود، خودش باید «گلیمش را از آب بیرون بکشد» و به سایر تیم‌ها کاری نداشته باشد. به هر حال تا زمانی که آدم‌های بی سواد هستند، شاهد این مسائل خواهیم بود.

آذری تاکید کرد: برای کسانی که به یحیی توهین کردند، متاسفم. این فرهنگ طوری شکل گرفته که حتی وقتی لیونل مسی هم به تیم ملی گل می‌زند، باید شاهد حمله به صفحه وی باشیم. یک عده آدم معلوم الحال چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی این رفتارهای توهین آمیز را انجام می‌دهند و من از طرف آنها از یحیی عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم یحیی در لیگ قهرمانان آسیا و در فینال جام حذفی توانمندی خود را یکبار دیگر ثابت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم طالقانی رئیس هیات فوتبال استان خوزستان در واکنش به انتقادات مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نسبت به زمان و مکان برگزاری فینال جام حذفی که قرار است خردادماه در خرمشهر برگزار شود، گفته است