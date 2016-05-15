اصول بنیادین فرهنگ، دین و اخلاق جوامع در معماری شهرها رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهمن ادیب زاده درباره نظریه خود اظهار داشت: مسئله اصلی در فضای معماری و شهرسازی کشور دو مبحث بسیار مهم است. نخست آفت نگاه بخشی یا بخشی نگری و دوم نداشتن اصول بلا منازع مرتبط با معماری و شهرسازی درحوزه تئوری و عملی است که این دو عامل سبب شده تا بحران هویت گریبان گیر شهرسازی شهرهای کشورمان بشود.

ادیب زاده ادامه داد: ارزیابی معماری و شهرسازی با یاری معیارها و شاخص­هایی امکان پذیر است که از اصول بنیادین فرهنگ، دین و اخلاق جوامعی که معماری در آن شکل می ­گیرد بدست آمده باشند. در کشور ما چه در ادیان ماقبل از اسلام و چه در دین مقدس اسلام اصول بلامنازعی (اصل­هایی که بر آن اجماع وجود دارد) یافت می شود که اساس معیارهای ارزیابی معماری و شهرسازی می تواند قرار گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: از نگاه این پژوهش معماری بر هر میزان به اصول بلا منازع اسلام نزدیک­تر باشد به همان میزان برازنده صفت اسلام خواهد شد.

وی ادامه داد: خاستگاه این اصول در مرتبه اول قرآن و در مراتب بعدی سنت ها و آموزه هایی است که به صورت معتبر در احادیث و روایات ذکر شده است که در این پژوهش اصول بلامنازع شامل:

۱. مقولات مرتبط با اندیشیدن

۲- و مقولات مرتبط با سازندگی است.

ادیب زاده گفت: در پیوند مقولات با اندیشیدن و سازندگی، مدل پارادایم پایه و اصول بلامنازع که دستگاهی برای اندیشه و عمل است حاصل می گردد، این دستگاه ماتریسی است که در ستون آن پنج مقوله پایه برخواسته از تاکید قرآن: مقولات (آن دسته از مفاهیم که به صورت معقول درک می­ شوند و یا در ادراک معصول شخص پیدا میکنند)، محسوسات(آن دسته از مفاهیم که با حواس قابل درک و فهم بوده و در حیطه احساس آدمی قرار دارند.)، مقدورات (که به قابلیتها، پتانسیل ها و محدودیات های ذاتی و یا به آنچه که مقدر گردیده است می پردازد.)، تکلیفات (که به ضرورتهای موجود و عمل به آن در موقعیت های محسوس و معقول اشاره دارد.) و مشمولات(که به نتایج و پیامدهای حاصل از انجام عمل اشاره دارد) قرار گرفته است و در سطر آن حساسیت های ناظر بر زندگی زمینی انسان ها در رابطه با موضوعات مهم وسعت(گشادی و فراخی است.)، تفکیک (به معناری از هم گشودن است)، حریم(به معنای بازدارنده است)، تناسب (به معنای با یکدیگر نسبت داشتن است) جهت (به معنی سمت و سو است) و زینت (به معنای خوبی و نیکویی، حسن و جمال و ظرافت و لطافت و قشنگی) است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مقولات پایه و اصول می توانند شکل دهنده حساسیت­هایی معنادار یا حسگرهای شناختی در ذهن معمار و شهرساز گردند و توجه به آن­ها می تواند به عنوان دستوری موثر در ایجاد معماری و شهرسازی مطلوب اسلامی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: توضیح اینکه معمار مسلمان برای خلق پدیده­ای» محسوس «باید به ارزشها و ملاحضات «معقول» پشتوانه اثر توجه کند و «مکلف» است که از تمام «مقدورات» در مسیر معقولات اسلامی حرکت کند تا مشمول مجازات و عاقبت بد نگردد. بدین ترتیب خلق اثر در روند حرکت از «معقول» به «محسوس» باید از صافی «مقدورات، تکلیفات و مشمولات» بگذرد تا حضور محسوس و موجه پیدا کند. به عبارت دیگر در ذهن مسلمان همواره کنترل کننده هایی از جنس حسگرهای شناختی در تجلی محسوس نقش دارند. حسگرهای شناختی بسارند. آنچه از ظالعه احادیث استباط می گردد حسیاسیت های مرتبط با حریم، تفکیک، وسعت، تناسب، جهت و زینت، از حسگرهای مهم در فضای ادراکی معمار مسلمان است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از مهم ترین شواهد نظریه عمران و نوسازی قدمگاه صالحیه (پیاده راه کردن میدان قدس و میدان تجریش و محور حد فاصل با مرکزیت امامزاده صالح شمیران) در منطقه یک تهران است.

در بخش دیگری از این جلسه نیز ناقدان به بیان نقدها و نکات مورد نظر خود پیرامون این نظریه پرداختند که اهم آن عبارت بودند از: نا مفهوم بودن عنوان نظریه و ضرورت اصلاح آن، عدم وجود مقایسه تطبیقی این نظریه با نظریات رقیب به ویژه نظریات محقیقن داخلی، عذن ظرح مبسوط روش دستیابی به ای نظریه.

این نشست دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.