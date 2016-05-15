۱۲۰۰ هکتار اراضی مستعد کشت گیاه دارویی در استان سمنان وجود دارد

علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشت گیاهان دارویی در یک هزار و ۲۶۵ هکتار از اراضی سمنان خبر داد و بیان کرد: این استان از نظر گیاهان دارویی دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که برنامه ریزی صحیح درباره آن می تواند به اقتصاد خانوارها و همچنین اشتغال پایدار کمک کند.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی استان سمنان طی دو سال گذشته برنامه ریزی خوبی را در اشاعه کشت گیاهان دارویی انجام داده که برای سال نخست کشت بذر گیاهان دارویی در یک‌هزار هکتار اراضی استان با مشارکت جوامع محلی انجام شده و در سال‌های آتی اراضی بیشتری تحت کشت این گیاهان می روند.

۱۲منطقه مستعد گیاهان دارویی در استان وجود دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون شناسایی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان از وجود ۱۲ منطقه مستعد در این خصوص خبر داد و گفت: مرتعداران این مناطق دوازده‌گانه در جلساتی با حضور کارشناسان منابع طبیعی به بررسی نحوه کشت این گیاهان پرداختند و متناسب با استعداد منطقه، بذر مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته است.

حیدریان همچنین با اشاره به شناسایی ۸۰۰ گونه از گیاهان دارویی در استان سمنان، ابراز داشت: ۱۵۰ گونه از این گیاهان دارویی نام و آوازه ای شناخته شده برای مردم دارند اما مابقی این گیاهان نیازمند نهادینه شدن در سبد دارویی خانوار هستند.

وی در پاسخ به سوالی با موضوع نحوه بهره برداری از گیاهان دارویی، افزود: این گیاهان عموما به‌صورت سنتی کشت و استحصال انجام می‌شود و تنها برداشت پنج گونه از این گیاهان دارویی مانند کتیرا، باریجه، آویشن و زرشک به‌صورت صنعتی انجام می‌شود.