هنرمندان تئاتر استان بوشهر حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر یکشنبه در مراسم جشن اردیبهشت تئاتر گناوه که به همت مجموعه فرهنگی و هنری ایلیا و با حضور هنرمندان تئاتر استان بوشهر برگزار شد اظهار داشت: بحمد الله امروز هنرمندان تئاتر استان بوشهر نشان داده اند که حرف های زیادی برای گفتن دارند.



وی با اشاره به اینکه پتانسیل بسیار بالایی در حوزه تئاتر استان بوشهر وجود دارد و باید مدیریت شود تا به نحومطلوبی بتوانند آثارشان را ارائه کنند، افزود: چند سالی است توانسته ایم با راه اندازی جشنواره تئاتر دینی و تئاتر کودک با مرکزیت جزیره خارگ،گامی مهم دراین زمینه برداریم.



وی تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم تئاتر امروز ایران تولید متون نمایشی است که با راه اندازی و شکل دهی جشنواره نمایشنامه نویسی نفت در حال مهیا کردن بستر مناسبی جهت تولید آثار فاخر در حوزه نمایشنامه نویسی در کشور هستیم .



موسوی بیان کرد: برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر و جشنواره تئاتر کارگاهی در گناوه نمونه ای از توانمندی های هنرمندان استان بوشهر است که نیاز به توجه و حمایت از این فعالیت های هنری است.



دبیر برگزاری همایش اردیبهشت تئاتر در گناوه نیز گفت: امروزه فضای فرهنگی و هنری ما نیاز به کسای دارند که در عمل همراه با هنرمندان و جامعه فرهنگی استان باشند.



محمد مظفری افزود: سید پیروز موسوی مدیری است که در کنار فعالیت شبانه روزی در حوزه انرژی و وزارت نفت در حوزه های فرهنگی و هنری دغدغه های زیادی دارد.



وی بیان کرد: خوشحالیم امروز از فردی تجلیل می کنیم که در عمل نشان داده همراه و یاور هنرمندان تئاتر استان بوشهر است.



مظفری بیان کرد: راه اندازی جشنواره های مختلف تئاتری با موضوع کودک، دینی، دفاع مقدس و نمایشنامه نویسی در جزیره خارگ و عسلویه از جمله یادگارهای این مدیر فرهنگدوست می باشد.



در پایان این مراسم از بیش از شصت نفر از هنرمندان تئاتری تقدیر شد.