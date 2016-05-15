۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

پیگیری اردوی تیم ملی بسکتبال از امروز

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال پس از چند روز وقفه از امروز وارد مرحله دوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی بسکتبال که از 12 اردیبهشت ماه در تهران آغاز شد، به دلیل سفر درک باورمن به آلمان جهت تماشای از نزدیک فینال یورولیگ با چند روز تعطیلی مواجه شد. اما به دنبال بازگشت سرمربی تیم ملی، تمرینات ملی پوشان هم از امروز یکشنبه در محل تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی پیگیری شد. 

این دور دوم تمرینات تیم ملی بسکتبال به حساب می آید که تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. این تیم برای شرکت در رقابت های گزینشی المپیک آماده می شود اما پیش از این مسابقات در رقابت های غرب آسیا و تورنمنت اطلس اسپورت شرکت خواهد کرد. 

زینب حاجی حسینی

