۳۰ درصد آرایشگاه های زنانه در سنندج پراونه کسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز حسن زاده ظهر امروز یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: سال گذشته درخواستی مبنی بر تغییر کارگروه پیشگیری از قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به محصولات سالم محور به کمیسیون ارائه دادیم.

وی عنوان کرد: درخواست مذکور مورد موافقت واقع شده که امیدواریم امسال اجرایی شود و این کارگروه به پیشگیری از قاچاق تمامی محصولات سالم محور هم چون محصولات غذایی، مکمل های ورزشی وحتی تجهیزات پزشکی هم اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه در عطاری ها محصولات قاچاق زیادی به فروش می رسد، بیان کرد: امسال قصد داریم با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عرضه محصولات در عطاری ها هم ورود پیدا کنیم.

دبیرکارگروه پیشگیری از قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی در کردستان ادامه داد: حجم زیادی از مواد غذایی وارد استان به ویژه شهرهای مرزی می شود که قسمت اعظم آنها قاچاق هستند، بنابراین به منظور حفظ سلامتی مردم این مهم باید ساماندهی شود.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه در حوزه آرایشی و بهداشتی هم مانند سنوات گذشته امسال هم گشت و بازرسی های لازم در این رابطه انجام می شود، افزود: متاسفانه ۳۰ درصد آرایشگاه های زنانه در شهر سنندج فاقد پروانه کسب هستند و همین امر هم برخورد با آنها را سخت کرده است.

قائم مقام مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان هم در این جلسه گفت: ظرفیت ها و مزیت های فرهنگی مطلوبی در کردستان وجود دارد که از آنها می توان برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق استفاده کرد.

مرادی اظهارداشت: جشنواره های متعدد فرهنگی وهنری زیادی هم چون جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، تئاتر سقز و غیره سالانه در استان برگزار می شود که ظرفیتی برای ترویج استفاده از کالاهای داخلی و مبارزه با قاچاق است.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۷ هزار ساعت برنامه فرهنگی وهنری به ویژه با موضوع قاچاق کالا و ارز در صداو سیمای مرکز کردستان تولید و پخش شد.