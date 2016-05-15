به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی استان همدان، علی محمدصیادی گفت: این همایش با هدف قدردانی از زحمات و تلاشهای خالصانه و تکلیف مدارانه فعالان عرصه قرآنی استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این همایش که سومین دوره تکریم و تجلیل از چهره های قرآنی استان است رئیس و معاونان سازمان دارالقرآن الکریم کشور، عباس سلیمی استاد و پیشکسوت قرآنی، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مدیران دستگاه های مختلف و تشکلها و نهادهای قرآنی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این دوره ۳۵ نفر از چهره های شاخص و برگزیده قرآنی در حوزه های مختلف از جمله استادان و معلمان، مدیران موسسات و خانه های قرآنی، حافظان، مترجمین، قاریان، مفسران، کارشناسان و خبرنگاران مورد تقدیر قرار می گیرند.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه این همایش در سالن اجتماعات ابن سینا واقع در تپه مصلی همدان برگزار می‌شود، گفت: از تمام فعالان قرآنی استان برای حضور در این مراسم نورانی دعوت به عمل می آید.