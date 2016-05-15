منتخبین فارس خدمت به مردم را اولویت بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر فارس، سردار سرتیپ غلامحسین غیب پرور در نشست صمیمی با منتخبان مردم فارس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسانی که در این دوره به عنوان منتخبان مردم به مجلس راه یافتند باید ضمن همکاری با دولت در جهت خدمت به مردم تلاش و همت ویژه کنند.

وی با تشریح موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی افزود: همدلی و همراهی دولت و مجلس موجب پیشرفت بیشتر کشور و خدمت شایسته تر به مردم می شود.

سردار غیب پرور با اشاره به نمایندگان استان فارس اظهارداشت: منتخبان مردم استان فارس در مجلس با حفظ وحدت و همدلی و بکارگیری همه ظرفیت های استانی و ملی برای توسعه همه جانبه استان فارس تلاش کنند.

نمایندگان منتخب استان فارس نیز در این دیدار بر ایفای نقش موثر در مجلس شورای اسلامی و تلاش برای حضور موثر در تراز مردم استان فارس، جدیت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، جلوگیری از نفوذ دشمن و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

نمایندگان فارس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مجموعه بسیج و سپاه استان، برای برقرای نظم و امنیت فرآیند انتخابات و مشارکت حداکثری مردم تقدیر کرده و خواستار استمرار جلسات با فرمانده سپاه استان شدند.