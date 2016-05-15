راه حل یک شرکت خودروسازی برای اصلاح سیستم آلایندگی موتورهای دیزلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بعد از رسوایی خودروهای دیزلی سه لیتری شرکت فولکس واگن در آمریکا که دارای آلایندگی بالایی بودند این بار شرکت فولکس واگن با دادن راه حلی تازه به دنبال برون رفت از این بحران و تصاحب مجدد بازار آمریکا است.

بر اساس اعلام منابع آگاه قرار است که شرکت فولکس واگن با ارتقاء نرم افزاری ویژه در خودروهای خود به مقامات آمریکایی اطمینان دهد که به اصلاح آلایندگی خودروهای خود پرداخته است.

گفته می شود با به کارگیری یک مبدل کاتالیزور جدید و بهره بردن از یک نرم افزار ارتقاء یافته مشکل آلایندگی بالا حدود ۸۵ هزار دستگاه خودروی آئودی، پورشه و فولکس واگن در آمریکا بر طرف شود.

البته مذاکرات میان شرکت فولکس واگن و رگولاتورهای آمریکایی در جریان است.

همچنین شرکت فولکس واگن تا ماه آینده میلادی راجع به توافق اولیه در خصوص اصلاح یا بازار خرید خودروهای مجهز به موتورهای دیزلی دولیتری مهلت دارد.

وجود آلایندگی بالا در ۱۱ میلیون خودروی برندهای فولکس واگن، آئودی و پورشه که دارای موتورهای ۲ و ۳ لیتری هستند به اعتبار این شرکتهای خودرو سازی لطمه جدی وارد کرده است.

بر همین اساس شرکت فولکس واگن در سپتامبر سال گذشته میلادی صریحا به این نکته اشاره کرد که در بیش از ۱۱ میلیون خودروی دیزلی این شرکت نرم افزاری را نصب کرده بود که میزان اکسید نیتروژن را کمتر از میزان واقعی نشان می دهد.

در واقع عملکرد این نرم افزار به این گونه بود که در زمان انجام آزمایش، سیستم کنترل آلایندگی را فعال و در زمان رانندگی آنها را از کار می انداخت تا میزان آلایندگی را کمتر از حد طبیعی خود نشان دهد.