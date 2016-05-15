۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

افزایش شمار قربانیان حمله به پالایشگاه گاز بغداد به ۱۸ کشته

منابع رسانه ای از افزایش شمار تلفات حمله انتحاری به پالایشگاه گاز «التاجی» در شمال بغداد پایتخت عراق به ۱۸ کشته خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تلفات حمله انتحاری امروز به پالایشگاه گاز در «التاجی» واقع در بغداد پایتخت عراق افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، منابع پزشکی در عراق اعلام کردند که به دنبال این حمله ۱۸ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که پیشتر شمار قربانیان این حمله پنج کشته اعلام شده بود.

رسانه های عربی اعلام کردند که گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

حمله انتحاری به پالایشگاه گاز بغداد در حالی صورت گرفت که فرماندهی عملیات بغداد پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی تلاش تکفیریها برای تسلط بر پالایشگاه را ناکام گذاشتند.

