به گزارش خبرگزاری مهر، خشخاشی در سومین نمایش انفرادی آثارش، نقاشی‌هایی از قلعه‌های خیالی که در زیر آب غرق شده را به ‌شکل‌های مختلف با رنگ‌هایی متنوع روی بوم تصویر کرده است. نقاشی‌های او حکایت تغییر وضعیت از انجماد به حیات و از ‌غرق شدن به تکاپوی رهایی است. این آثار که این روز‌ها روی دیوار گالری شکوه خودنمایی می‌کند، فضایی رویاگونه و سوررئال را به ‌تصویر کشیده گویی هنرمند در پس ذهنش رویایی رنگین را می‌پرورانده و آن‌ها را با کانسپت‌های متفاوت روی بوم آورده است؛ ‌گاهی خاکستری و تیره و زمانی سبز و قرمز. ‌

شِیما خشخاشی درباره قلعه‌های قدیمی با کتیبه‌های کهن که در آثارش در زیر آب غرق شده‌اند، گفت: این قلعه‌ها، نمادی است ‌از سنت‌هایی کهنه که در پس زمینه ذهن ما محو شده‌اند. در این مجموعه از آثارم در لایه‌های زیرین به تضاد‌ها اشاره کرده‌ام ‌و نیروهای نهفته درعناصر و نمادهای زنانه و مردانه، حرکت و سکون، صعود و سقوط، حرارت و سرما و رنگارنگ و بیرنگ را ‌در نقاشی‌هایم انعکاس داده‌ام. ‌

داستان تابلوهای خشخاشی قطعیت و پایانی ندارد و به گونه ای‌ است که مخاطب می‌تواند برداشت‌هایی متنوع از کار داشته باشد، وی ‌اضافه کرد: گاهی من از ‌مخاطبان آثارم چیزهایی در مورد نقاشی‌هایم شنیده‌ام که حتی به ذهن خودم خطور نکرده است اما رسیدن به ‌نقطه‌ای که اثر بتواند چون منشور ذهنیت‌های مختلف را ‌برتابد خود راهی دشوار و پیچیده است.

شخصیت‌های آثار این هنرمند حالت‌های مختلفی دارند، گاهی مأیوس، غمگین و بهت زده و گاهی به خواب و رؤیا فرو رفته‌اند و تفکرات آن‌ها ‌را می‌توان حدس زد اما اکثر آن‌ها موجوداتی نو ظهور و نوید بخش هستند. ‌

او که در بعضی تابلو‌ها سعی کرده نگاهی به تناقض زیبایی و فریبندگی انسان در ظاهر و باطن با تمثیلی از عروس دریایی داشته باشد، ‌درباره این موضوع گفت: عروس دریایی را به دو دلیل برای نقاشی‌هایم در نظر گرفتم، اول‌ اینکه از زیبا‌ترین موجودات زیر ‌دریاست و به لحاظ فرم لطافت خاصی دارد و دلیل دوم به خاطر خصوصیات زنانه هست و مکمل خوبی برای فیگورهای زن به ‌حساب می‌آید. ‌

تقابل آسمان و دریا در نقاشی‌های او مشهود است، آسمان قرمز، زرد یا سیاه که مانند سقفی بالای سر اتفاقات زیر دریاست و گویا ‌آسمان از اتفاقات پیش آمده زیر دریا با خبر است و متناسب با آن تغییر وضعیت و رنگ می‌دهد. ‌

او پالت رنگی آثارش را بنابر وضعیت و مفهوم کار‌هایش تغییر می‌دهد، گاهی رنگ‌های سیاه و سفید و گاهی شارپ و روشن برای ‌کار‌ها انتخاب شده و در برخی از آن‌ها تلفیقی از هر دو حالت است. ‌

این هنرمند در پایان در مورد به کارگیری رنگ‌های مختلف در این تابلو‌ها گفت: بیان حالاتی از حسرت و غم معمولاً بارنگ‌های کدر ‌هم خوانی دارد و با انتخاب رنگ‌های خالص و شارپ در تضاد است. در بعضی آثار در لایه‌های زیرین که به دنبال تضاد‌ها بوده‌ام از ‌رنگ‌های روشن و شاد بهره گرفته‌ام زیرا از لحاظ مفهمومی انتخاب این پالت رنگی به نوعی نوید بخش است و به پایان غم و افسوس ‌اشاره دارد.

شِیما خشخاشی کار‌شناس ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران دارد. وی استاد دانشگاه آزاد تهران و عضو پیوسته انجمن هنرمندان ‌نقاش ایران است. خشخاشی شرکت در چهار سمپوزیوم بین المللی نقاشی «دو دوره با غ طلایی» و «ایژا» در اسلواکی و «از ‌پرسپولیس تا خلیج فارس» در قشم را در کارنامه هنری خود دارد، او تاکنون در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی در ایران و چین حضور ‌داشته است، «خواب کهن» سومین نمایشگاه نقاشی انفرادی وی محسوب می‌شود. ‌

نمایشگاه نقاشی‌های شِیما خشخاشی تا پنجم خرداد ماه در گالری شکوه دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا ‌چهارشنبه از ساعت ۱۷تا ۲۱و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالرى شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلواراندرزگو، خیابان امیر نوری، ‌پلاک ۱۹ دیدن کنند. ‌