۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

تور دوچرخه سواری بین المللی تبریز؛

رکابزنان خارجی عناوین اول تا سوم را کسب کردند

سومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری تبریز با کسب عناوین اول تا سوم توسط رکابزنان خارجی دنبال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان ایران امروز به مسافت ۱۳۹.۹ کیلومتر از منطقه آزاد ارس به تبریز برگزار شد که در نهایت هر سه عنوان اول تا سوم را دوچرخه سواران خارجی از آن خود کردند. 

در پایان این مرحله آبل بکرینگ  از تیم والکنبرگ هلند به مقام قهرمانی رسید. ادوین ویلا از تیم المینت آمریکا و اویک زیمالینکف از وینو قزاقستان دوم و سوم شدند تا بر خلاف دو مرحله گذشته رکابزنان ایرانی نتوانند یکی از سه سکوی برتر را به دست آورند.

پیتر کالینگ از تیم دراپاک استرالیا هم چنان پیراهن طلایی تور را در اختیار دارد. بهنام آرین از تیم پتروشیمی تبریز پیراهن کوهستان را بر تن کرد و پیراهن امتیازی نیز به احد کاظمی از تیم شهرداری تبریز رسید.

