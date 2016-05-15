فضای انتخابات شورای شهر زودتر از موعد مقرر ایجاد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دادگو، رئیس شورای شهر کرج در جلسه شورا که پیش از ظهر یکشنبه در صحن علنی برگزار شد از برگزاری جلسه ای برای بررسی برنامه ششم توسعه با حضور رئیس شورا و شهردار هشت کلانشهر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت در مشهد خبر داد و اظهار کرد: دستورالعمل تثبیت اعیانی ها مربوط به اراضی ستاد اجرایی فرمان امام در دستور کار قرار گرفته که تعیین تکلیف آن تاثیرات زیادی را در شهر به دنبال دارد.

در ادامه محمدتقی ایرانی، فرماندار شهرستان کرج که به عنوان میهمان در این جلسه حضور یافته بود، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری کرج، گفت: کرج اکنون به کارگاه عمرانی تبدیل شده و شاهد ایجاد امکانات رفاهی و شهری و انجام ساخت و سازهای زیادی در سطح شهر هستیم که حاصل تعامل و عملکرد شورا و شهرداری است.

وی با بیان اینکه مشکلات انباشته شده در چند سال اخیر بسیار زیاد بود که انتظار نداریم همه آن ها حل شود، اما شورا در این سال ها عملکرد خوبی داشته، تصریح کرد: انتظارات به جایی در سال های گذشته به ویژه در حوزه عمرانی در کرج بر دوش دولت گذاشته شده که اگر شهرداری توانایی انجام آن را داشته باشد، می تواند در این زمینه ورود کند و بسیاری از پروژه ها به شهرداری تحویل داده شود.

شهرداری کرج سهم کتابخانه ها را پرداخت کند

فرماندار کرج ضمن اشاره به اینکه امید است لایحه مدیریت واحد شهری در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، بیان کرد: ممکن است اعتبارات شهر کرج در مقابل سایر نهادها زیاد باشد اما قطعا استفاده از ظرفیت های شهر برای پایدار کردن درآمدها، می تواند شهرداری را کمک کند و در این راستا شهرداری باید به درآمد بیشتر برای توسعه عمومی شهر بیاندیشد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به جانبازان، معلولین و سالمندان در اجرای پروژه های عمرانی و شهری، گفت: در پروژه های جدید باید بستر آرامش و آسایش برای همه شهروندان فراهم شود چرا که قشر ناتوان جامعه نمی توانند از بسیاری از فضاهای شهری استفاده کنند و این امر باید جدی تر در مدیریت شهری دیده شود.

ایرانی با اشاره به همکاری مناسب مدیریت شهری با آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای آموزشی در شهر، تصریح کرد: تعامل مدیریت شهری با شورای آموزش و پرورش باید افزایش یابد و نماینده ای در این شورا حضور داشته باشد تا به تصمیم گیری در این حوزه کمک شود.

وی با بیان اینکه شهرداری در بحث پرداخت سهم کتابخانه ها باید به این موضوع توجه کند که این مبلغ صرفا در توسعه کتابخانه های شهر کرج هزینه شود، اظهار کرد: با توجه به فضای انتخاباتی برای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کرج باید توجه شود که این فضای التهابی و رقابتی زودتر از موعد در جامعه ایجاد نشود و در این راستا سابقه، تجربه و عملکرد کنونی اعضا نقش بسیار مهمی دارد.

بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی

فرماندار کرج با تاکید بر اینکه متوجه سختی کار در شهر کرج هستیم، افزود: شدیدترین و سخت ترین فضاها برای انجام فعالیت در کشور، در کرج وجود دارد و با تمام قلمرو قومی و نژادی یک شهر شاخص در کشور محسوب می شود که برای خدمت به آن باید شناخت کافی از آن حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه شورا و شهرداری کرج این فضا را به خوبی شناسایی و مدیریت کردند، یادآور شد: دوره چهارم یکی از پرتحول ترین و دگرگون سازترین دوره ها در شهرداری و شورای شهر کرج محسوب می شود و ما نیز تلاش می کنیم فاصله دولت و شهرداری را کاهش دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی برای توسعه و پیشرفت شهر و آسایش شهروندان دریغ نمی کنیم.

روح الله کیان، عضو شورای شهر با اشاره به لایحه درآمدهای پایدار که در مجلس شورای اسلامی بر روی آن بحث می شود، گفت: بر این اساس درآمدهای پایدار شهرداری به حساب خزانه واریز شده و خزانه نیز این درآمدها را به حساب استانداری واریز می کند که در شورای اداری استان در مورد نحوه چگونگی هزینه آن تصمیم گیری می شود، در صورتی که مقرر شده بود لایحه مدیریت واحد شهری به مجلس ارائه شود.

تلاش برای تبدیل کرن شهرداری به نهادی اجتماعی

علی ترکاشوند، شهردار کرج نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از مصوبات مدیریت شهری با تعامل با فرمانداری صورت می گیرد، اظهار کرد: شورای شهر تلاش می کند شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود و در این راستا بودجه و اعتبارات مناسبی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه این امر نشان از توجه و درایت شورای شهر کرج دارد و در همین راستا به شهرداری اجازه داده تا از برخی تسهیلات استفاده کند، گفت: پروژه مهرویلا یکی از بزرگترین پروژه های درون شهری کشور (به اسثنا تهران) محسوب می شود که امید است تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری برسد چراکه می تواند بخش زیادی از ترافیک شهری را کاهش می دهد.

شهردار کرج تاکید کرد: برای تغییر، توسعه و رشد نظام برنامه ریزی عالی باید توجه به ویژه به نظام برنامه ریزی محلی شود و در این زمینه پیشنهاد شد در تدوین برنامه ششم توسعه، سرفصلی مخصوص مدیریت شهری کرج در نظر گرفته شود.

تبدیل ساختمان شهرداری منطقه ۳ به گرمخانه بانوان

وی با بیان اینکه دولت اذعان می دارد که بدنه دولتی باید سبک و چابک باشد اما در اقدام چنین موضوعی مشاهده نمی شود، گفت: لایحه درآمدهای پایدار یکی از این موراد است که قطعا این امر به صلاح مجموعه کشور نیست.

ترکاشوند همچنین از سال ۹۵ به عنوان سال شکوفایی پروژه های عمرانی نام برد و بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون پروژه های عمرانی زیادی افتتاح شد که این امر تا پایان سال ادامه دارد.

در این جلسه در نظر گرفتن ساختمان شهرداری منطقه سه، به عنوان گرمخانه بانوان و نیز احداث شیرخوارگاه در شهرک گلستان مورد تصویب شورای شهر کرج قرار گرفت که البته مباحثی در مورد این گرمخانه مطرح و پس از بررسی ها با اکثریت آرا به تصویب رسید.