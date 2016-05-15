نخستین دوره مسابقات استانی اندورا در شاهرود برگزار شد

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در نخستین دوره مسابقات قهرمانی اندورای استان سمنان ۳۵رزمی کار از شهرستان های شاهرود، دامغان، سمنان و استان گلستان حضور داشتند، بیان داشت: سطح کیفی رقابت های اندورای شهرستان شاهرود که به میزبانی آکادمی کوثر شاهرود برگزار شد، بسیار خوب ارزیابی می شود.

وی افزود: رده سنی بزرگسالان، محمد حسین یارمحمدی، محمد علی عرب و امیر حسین شیرازی همگی از سمنان به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود همچنین گفت: رده سنی زیر ۱۷سال نیز نیما ناظم نژاد و ابوالفضل لکزایی هر دو از دامغان به ترتیب اول و دوم، امیر صفار لو از سمنان به مقام دوم مشترک و حامد عرب یارمحمدی از شاهرود به مقام سوم دست یافتند.

محمدی درباره کیفیت داوری این رقابت ها نیز بیان داشت: قضاوت این دوره از مسابقات را بهمن کریم گشته، ابوالفضل حیرانی و ایمان غلامی برعهده داشتند و کمیته فنی این رقابت ها، سطح داوری را خوب ارزیابی کرده است.

وی افزود: رشته رزمی اندورا به نام رزم عیاران یکی از رشته های رزمی تلفیقی است که در بین جوانان طرفداران بسیاری دارد.