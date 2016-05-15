رئیس اتحادیه بین المللی زنان مسلمان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه جهانی زنان مسلمان، پروفسور طوطي علویه رییس اتحادیه بین‌المللی زنان مسلمان پس از چند روز بستری در بیمارستان متروپولیتن جاکارتا، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

علویه که در سال ۱۹۴۲ متولد شد، در سالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۸ عنوان وزیر توانمندسازی زنان و کودکان را داشت. ایشان علاوه بر عهده داری ریاست دانشگاه الشافعیه، به مدیریت و سازماندهی مدارس شبانه روزی ویژه یتیمان نیز می پرداخت.

دارالأیتام علویه ۲۵۰ کودک یتیم را تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه‌براین، بیش از ۱۵ میلیون زن اندونزیایی تحت پوشش آموزش‌های فرهنگی هستند که خانم علویه از طریق گسترش فعالیت‌های تبلیغی ارائه نموده است.

علویه فارغ التحصيل دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله جاکاراتا بود و مدرک دکترای خود در رشته فلسفه را از دانشگاه آستن تگزاس، آمریکا، و با موضوع رساله «سرمایه اجتماعی به‌مثابه عامل سلامت و رفاه: مطالعه طولی زنان و سبک زندگی در اندونزی» دریافت کرد.

برخى از مسئولیت های پروفسور علویه به شرح ذیل است:

-رییس اتحادیه بین‌المللی زنان مسلمان

-عضو هيأت رئيسه مجلس‌العلمای اندونزی

-مؤسس مرکز خیریه و دار‌الأیتام علویه در اندونزی

-عضویت در پارلمان اندونزی

-مدیریت اجرایی اتحادیه بین‌المللی زنان مسملان برای آسیا

-دبیرکل انجمن جامعه مدنی

-نایب‌ رییس انجمن اخوت حج اندونزی

-عضو شورای مطبوعات اندونزی

-عضو هیأت مدیره مؤسسه توسعه تلاوت قرآن جاکارتا

-نايب رئیس هیئت مشاوران انجمن روشنفکران مسلمان اندونزیایی (ICMI)

شايان ذكر است علویه توجه ویژه‌ای به جمهوری وحدت مسلمانان داشت و در راستای مقابله با نفوذ فرهنگی و الگوی فمنیستی در میان زنان و جوامع اسلامی، تلاش و رایزنی‌های مؤثری را در کشورهای اسلامی و غیراسلامی صورت داد. ايشان بيش از ۱۴ عنوان كتاب در موضوعات اسلامی و همچنین زنان و ایتام منتشر کردند.

به همین مناسبت دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در پیامی این ضایعه دردناک را جامعه فرهیخته اسلامی و جهانی تسلیت گفت.