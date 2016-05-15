۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

استاندار سمنان:

اطلاع رسانی جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگی دارد

سمنان-استاندار سمنان با گرامی داشتن روز روابط عمومی و ارتباطات، گفت: در دنیای پر سرعت امروزی اطلاع رسانی جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا خباز در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات، نوشت: بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات نام گرفته است که بیانگر ارزش، اعتبار و جایگاه برجسته روابط عمومی ها در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: روابط عمومی ها در کنار اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی دو بال اطلاع رسانی هستند که در تنویر افکار عمومی، آگاهی رسانی و انعکاس فعالیت ها و خدمات دولت تدبیر و امید به اقشار مختلف مردم نقش مهمی دارند؛ بدون تردید دست اندرکاران روابط عمومی با اطلاع رسانی، اطلاع یابی، انعکاس به موقع و سریع مسائل، مشکلات و معضلات جامعه، مدیران و مسئولان را در فرآیند مهم پیگیری، تصمیم گیری و حل مسائل کمک رسان و همراه هستند.

استاندار سمنان در خاتمه این پیام می نویسد: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، روز روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری ها و بخش خصوصی در استان تبریک عرض کرده از خداوند منان توفیق روزافزون همه عزیزان را در خدمت به جامعه اسلامی تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و در سایه رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری و در راستای سیاست ها و برنامه های نظام خواستارم.

