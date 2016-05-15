اتاق بازرگانی هند به دنبال توسعه روابط تجاری با البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، دیلیپ پریمال در نشست با فعالان اقتصادی استان البرز که ظهر یکشنبه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی به سبب حضور در کشور جمهوری اسلامی ایران و استان البرز، اظهار کرد: روابط اقتصادی ایران و هندوستان از پیشینه تاریخی و مذهبی خوبی برخودار است، در زمان های دور این دو کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، زبانی و اقتصادی تعاملات مطلوبی با یکدیگر داشتند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته محصولاتی چون ادویه و سنگ های قیمتی از کشور هندوستان به ایران صادر و محصولاتی همچون قالیچه، گلاب و خشکبار از ایران به هندوستان وارد می شد، افزود: ایران و هندوستان کشورهای در حال توسعه ای هستند که به طور حتم اهداف مشترکی را برای رسیدن به توسعه دنبال می کنند از این رو در نظر داریم روابط تجاری دو کشور نسبت به گدشته بهبود و توسعه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی هندوستان با اشاره به آغاز کار تجارت بازرگانان هندی و تشکیل اتاق بازرگانی این کشور در سال ۱۹۰۷، خاطرنشان کرد: این اتاق ۳ هزار بازرگان را در خود جای داده و در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار شغل در این اتاق به ثبت رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی هند درصدد است روابط تجاری خود را همه کشورهای جهان از جمله ایران داشته باشد، اظهار کرد: تا کنون ۱۴۰ یادداشت تفاهم با کشورهای مختلف جهان توسط اتاق بازرگانی هند به ثبت رسیده که امروز صدوچهل و یکمین یادداشت در استان البرز به ثبت می رسد.

دیلیپ پریمال بیان کرد: اتاق و هیئت تجاری هندوستان آمادگی همکاری در بخش های تولید انواع کیف و چمدان، لجستیک، تجهیزات و محصولات کشاورزی، انواع ساعت، لوازم آشپزخانه، صنایع نساجی، دارویی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، لوازم بهداشتی و آرایشی با فعالان اقتصادی البرز را دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران و هندوستان کلیدهای اصلی توسعه آسیای میانه به حساب می آیند، گفت: امید است با توسعه روابط تجاری بین دو کشور بتوان افق های جدید را برای این دو کشور رقم زد.