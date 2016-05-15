آرسنال نایب قهرمان شد/ توقف لسترسیتی مقابل چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی ها امروز یکشنبه در ورزشگاه امارات با گل های اولیویه ژیرو (۵، ۷۹، ۸۰) و مارک بون (۹۰ - گل به خودی) از سد تیم قعرجدولی آستون ویلا گذشت.

تاتنهام با نتیجه ۵ بر یک مقابل نیوکاسل سقوط کرده شکست خورد تا در نهایت فرصت نایب قهرمانی را از دست بدهد و با عنوان سومی به کار خود پایان دهد.

لسترسیتی که از سه هفته قبل از پایان رقابتها، قهرمانی خود را مسجل کرده بود در زمین چلسی با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد.

بازی منچستریونایتد و بورنموث هم به دلایل امنیتی به زمان دیگری موکول شد.

در پایان رقابتهای این فصل لیگ برتر، لسترسیتی، آرسنال و تاتنهام به طور مستقیم جواز حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند.منچسترسیتی به دیدار پلی آف لیگ قهرمانان راه پیدا کرد.

ساوتهمپتون به عنوان تیم پنجم رقابتهای لیگ برتر راهی لیگ اروپا شد. منچستریونایتد هم در صورت پیروزی یا تساوی در دیدار عقب افتاده، جای خود را با ساوتهمپتون عوض می کند و آن تیم دیگر باید در پلی آف لیگ اروپا شرکت کند.

نتایج کامل رقابتهای امروز به شرح زیر است:

* آرسنال ۴ - آستون ویلا صفر

* چلسی یک - لسترسیتی یک

* اورتون ۳ - نوریچ سیتی صفر

* نیوکاسل ۵ - تاتنهام یک

* ساوتهمپتون ۴ - کریستال پالاس یک

* استوک سیتی ۲ - وستهام یک

* سوانزی سیتی یک - منچسترسیتی یک

* واتفورد ۲ - ساندرلند ۲

* وست بروم یک - لیورپول یک

جدول رده بندی:

۱- لسترسیتی ۸۱ امتیاز - قهرمان

۲- آرسنال ۷۱ امتیاز

۳- تاتنهام ۷۰ امتیاز

۴- منچسترسیتی ۶۶ امتیاز

۵- ساوتهمپتون ۶۳ امتیاز

۶- منچستریونایتد ۶۳ امتیاز - یک بازی کمتر

۱۸- نیوکاسل ۳۷ امتیاز - سقوط به دسته پایین تر

۱۹- نوریچ سیتی ۳۴ امتیاز - سقوط به دسته پایین تر

۲۰- آستون ویلا ۱۷ امتیاز - سقوط به دسته پایین تر