به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه سالانه بیش از دو میلیون هکتار از جنگلها و مراتع کشور دچار آتش سوزی می شوند.

وی تعداد آتش سوزی های جنگلهای لرستان از سال ۸۶ تا ۹۴ را بیش از ۹۳۶ مورد عنوان کرد و گفت: در قالب این آتش سوزی ها ۱۷ هزار هکتار از جنگلها و مراتع استان از بین رفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ۴۳ درصد مساحت لرستان جنگل، ۳۲ درصد مرتع و ۲۵ درصد نیز کشاورزی است تصریح کرد: وسعت جنگلها و مراتع لرستان در مجموع دو میلیون و ۱۰۲ هزار هکتار است.

نجفی بیشترین مساحت جنگلها در استان را مربوط به شهرستان الیگودرز، خرم آباد، پلدختر، کوهدشت و رومشکان عنوان کرد و گفت: در دنیا به ازای هر هزار هکتار یک محیط بان و محافظ جنگل وجود دارد و این در حالیست که در ایران به ازای هر ۱۳ هزار هکتار یک محیط بان و در لرستان به ازای هر ۲۷ هزار هکتار یک محیط بان فعالیت دارد.

وی میزان خسارت ایجاد شده به جنگلهای کشور را بر اثر آتش سوزی سالانه ۱۲۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در لرستان نیز سالانه ۱۸ میلیارد تومان خسارت به جنگلهای استان داریم.