به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی، در نشست با هیئت تجاری کشور هندوستان که ظهر یکشنبه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: ارتباط عناصر فرهنگی و تاریخی مشترک بین دو کشور ایران و هند می تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی باشد.

وی با اشاره به اینکه حجم روابط تجاری دو کشور در زمان تحریم‌ها حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: امیدورایم در دوران بعد از برجام مراودات ایران و هند بیش از آنچه اکنون به ثبت رسیده، گسترش پیدا کند.

بنامولایی با تاکید بر اینکه ایران و استان البرز از طبیعت و جاذبه های گردشگری برخوردار است، گفت: در این زمینه از مشارک سرمایه گذاری کشور هند استقبال می کنیم.

در ادامه این مراسم حسن خانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز، گفت: از قرن‌های گذشته ادویه‌جات و سنگ‌های قیمتی از هند به ایران صادر و همچنین تجار هندی، انواع میوه‌های خشک را از ایران به هند وارد می‌کردند.

وجود فرودگاه پیام روند سرمایه گذاری خارجی را تهسل می کند

خانی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در دو کشور به نظر می رسد، زمان مناسبی است که سرمایه گذاری ها را آغاز کنیم.

وی با اشاره به موقعیت استراژیک ایران، گفت: ایران به عنوان کشوری امن در منطقه محسوب می شود و می تواند راه ارتباطی مناسب برای انتقال کالاهای هندی به اروپا و آسیای میانه قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: ایران و هند در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روابط عمیقی با یکدیگر داشته اند و حتی به کشورهای یکدیگر مهاجرت و کسب و کارهای را ایجاد کرده اند.

وی افزود: استان البرز در زمینه قطعات خودرو، نساجی، مواد غذایی دارو و تکنولوزی هایتک برای سرمایه گذاری وهمکاری های اقتصادی آمادگی دارد.

نایب رئیس اتاق البرز بیان کرد: استقرار گمرک فرودگاه پیام از ویژگی های مهم استان البرز است و ما می‎توانیم به صورت مستقیم با اختصاص هواپیمای باری تجارت بین استان البرز و هند را تا حد مطلوبی انجام دهیم.

خانی در بخش دیگر از اظهارات خود، گفت: استان البرز در بخش صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی پژوهشی، کشاورزی و مرتبه علمی در جایگاه بالایی قرار دارد.

روابط تجاری البرز و هند توسعه می یابد

در این مراسم تفاهمنامه همکاری تجاری میان اتاق بازرگانی کشور هند و اتاق بازرگانی استان البرز منعقد شد این تفاهم‌نامه‌ای به‌منظور ارتقا همکاری در زمینه اعزام هیئت‌های تجاری و معرفی بیشتر پتانسیل‌های تجاری و اقتصادی به امضای نایب رئیس اتاق البرز و رئیس اتاق بازرگانی هند رسید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه دو طرف در زمینه ترویج، تقویت و توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همچنین همکاری های اقتصادی، علمی و فناوری در میان جوامع کسب و کار مربوط به خود تلاش خواهند کرد.

خانی تشویق و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کارآفرینان و اعضای اتاق های بازرگانی کشور هند و البرز، تبادل اطلاعات در زمینه منافع متقابل در اقتصاد، تجارت خارجی، قوانین و مقررات تجارت، سرمایه گذاری، آداب و رسوم، پشتیبانی و ارائه خدمات مورد نیاز هیئت های تجاری در زمان بازدید از استان البرز و کشور هند و ایجاد فضای مناسب برای حضور هیئت های تجاری از جمله بندهای این تفاهم نامه است.

همکاری بین بخش های خصوصی دو طرف و همچنین ارائه استراتژی های مناسب برای بهبود فعالیت های اقتصادی و حل موانع موجود از دیگر مفاد این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.