اجرای طرح قرآنی شمیم رمضان در کارخانجات سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد صادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت : پیرو مصوبه ستاد کارگری فعالیت های قرآنی ماه مبارک رمضان، دومین دوره ی طرح قرآنی شمیم رمضان با هدف تقویت فضای معنوی در سطح کارخانجات سراسر کشور ویژه کارگران شاغل اجرا می گردد.

وی گفت: این طرح با موضوعات آموزش غیر حضوری و تلفنی روخوانی، مفاهیم و حفظ قرآن کریم در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان، مسابقه بزرگ و سراسری قرآنی شمیم رمضان، طرح توزیع اقساطی قلم هوشمند قرآنی، اجرای طرح ختم قرآن کارگری، در کلیه کارخانجات و سازمان های سراسر کشور ویژه کارگران شاغل به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می گردد.

محسنی کبیر : کلیه مراکز تولیدی و صنعتی، کارخانجات و سازمان ها و ستاد ها جهت دریافت این خدمات قرآنی برای کارکنانشان، می بایست تا تاریخ ۱۳ خرداد ۹۵ نماینده خود را به دارالقرآن خانه کارگر به عنوان ستاد مرکزی این طرح ملی از طریق ارسال معرفی نامه به شماره فکس ۶۶۴۸۱۸۲۸-۰۲۱ و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ketabequran.ir و تکمیل فرم مخصوص معرفی نامه رابطین قرآنی کارخانجات و سازمان ها ، معرفی نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۶۶۹۷۸۰۰۱ -۰۲۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ تماس بگیرید.