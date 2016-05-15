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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

منتخبان مجلس دهم سه‌شنبه میهمان رئیس قوه قضائیه هستند

منتخبان مجلس دهم سه‌شنبه میهمان رئیس قوه قضائیه هستند

منتخبان مجلس دهم روز سه‌شنبه برای دیدار با آیت‌الله آملی لاریجانی به قوه قضائیه دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، منتخبان مجلس دهم شورای اسلامی روز سه‌شنبه برای دیدار با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به قوه قضائیه دعوت شدند.

هفته گذشته منتخبان مجلس دهم برای دیدار با رئیس جمهور به پاستور دعوت شده بودند.

کد مطلب 3659212

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