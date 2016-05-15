به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان با اشاره به افزایش آتش سوزی در جنگلهای لرستان اظهار داشت: میزان آتش سوزی در جنگلهای لرستان ۲۸ درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: با وجود افزایش آتش سوزی در جنگلهای لرستان ما شاهد کاهش ۵۰ درصدی خسارت ها با اقدامات پیشگیرانه و همچنین اقدام سریع در هنگام آتش سوزی بوده ایم.

مدیر کل محیط زیست لرستان با اشاره به اختصاص بالگرد اطفا حریق به استان لرستان بیان داشت: با اقدامات صورت گرفته و پیگیری های محیط زیست، مدیریت بحران، منابع طبیعی و ... یک فروند بالگرد اطفا حریق جنگلها برای لرستان اختصاص یافته که تا خرداد ماه در لرستان مستقر می شود.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در مجموع این بالگرد اطفا حریق جنگها برای چهار استان لرستان، کرمانشاه، فارس و گلستان اختصاص یافته است عنوان کرد: این بالگرد اطفا حریق از خرداد ماه تا پایان فصل آتش سوزی جنگلها در لرستان مستقر خواهد بود.