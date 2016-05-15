تقاضای تعامل شهردار رشت بااعضای شورا/اسناد تخلفات درشهرداری رو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی رشت که برخلاف قاعده همیشگی، پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، بر حمایت از تیم فوتبال سپیدرود رشت توسط اعضای شورای و شهرداری رشت تاکید شد.

در این جلسه، رئیس شورا با ابراز تاسف از سقوط تیم ملوان بندر انزلی و داماش گیلان به دسته های پایین تر اظهار کرد: اعضای شورا به اتفاق یکدیگر برای حمایت از تیم سپیدرود به تماشای بازی خواهند رفت.

محمدعلی رفیعی نودهی افزود: در صورت برد این تیم در بازی سرنوشت ساز امروز، مبلغ ۵۰ میلیون تومان هدیه به این تیم از سوی مدیریت شهری رشت به اعضا و کادر مربیان سپیدرود اعطا می شود.

شهردار با نمایندگان مردم در شورا تعامل کند

در ادامه این جلسه، عضو شورا نسبت به حضور گسترده دست فروشان در خیابان آیت الله مطهری رشت انتقاد و بیان کرد: بسیاری از کسانی که در این خیابان مشغول دست فروشی هستند از شهرهای لاهیجان، فومن، منجیل و سایر شهرهای استان می آیند.

اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه وضعیت کنونی خیابان مطهری رشت در شأن این شهر نیست افزود: علاوه بر این خیابان، شاهد حضور دست فروشان در پیاده راه فرهنگی مرکز شهر هستیم که این موضوع نیز باید هر چه سریعتر مورد توجه شهرداری قرارگفته و حل شود.

وی در ادامه نطق پیش از دستور این جلسه خطاب به شهردار گفت: تاکنون در کسوت پدر، دوست و محرمانه با شهردار بارها صحبت کرده ام اما متاسفانه وقعی به سخنان بنده از سوی وی نشده است.

این عضو شورای رشت ادامه داد: بارها به شهردار گفته ام که از بستن تیم و گروه خودداری کند و بدون اینکه از سوی برخی افراد اغفال شود توانایی خود را برای توسعه شهر به کار گیرد.

حاجی پور تصریح کرد: آنچه که از شهردار انتظار می رود این است که قانون را همواره سرلوحه کار خود قرار دهد و در تعامل بیشتر با شورا و سایر دستگاه های اجرایی گام بردارد.

وی افزود: توجه به حقوق کارکنان که ستون های شهرداری هستند، باید در اولویت شهردار باشد.

این عضو شورا خواستار تعامل بیشتر شهردار با شورای رشت شد و تاکید کرد: اعضای شورا دشمن شهردار نیستند و باید با تعامل هر چه بیشتر با منتخبان مردم در شورا، امور شهر را پیش برد.

در ادامه این سخنان، عضو دیگر شورا نسبت به تعویق در حقوق آتشنشانان و همینطور کارگران فضای سبز و حوزه جمع آوری زباله و پسماند ابراز گلایه کرد و گفت: همه سازمان ها باید هماهنگ با یکدیگر حقوق دریافت کنند.

فاطمه شیرزاد تاکید کرد: از شهردار انتظار می رود نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای نشان دهد و در پرداخت به موقع حقوق کارکنان اعم از کارگر و مدیر و معاون یکسان و هماهنگ اقدام کند.

شهرداری، اعلام ورشکستگی کند

ناطق سوم جلسه یکصد و چهل و یکم شورا با ارائه اسنادی نسبت به تخلف هایی در شهرداری اعتراض و اظهار کرد: در موارد بسیاری بارها نسبت به تخلفاتی که در بدنه شهرداری در حال رخ دادن است تذکر داده ام اما این بار با ارائه اسناد، این موضوعات مهم را با شهروندان در میان می گذارم.

محمود باقری خطیبانی در صحن شورا در حوزه تهاترها، انتصاب ۱۸ مشاور در سازمان توسعه و عمران، کسورات واریز نشده کارکنان شهرداری، بلاتکلیفی بیمه کارکنان به ویژه آتشنشانان، احداث فضای سبز خارج از ضوابط و خطرآفرینی آن برای کودکان و نقص در اجرای پیاده راه فرهنگی شهر در بافت مرکزی رشت اسنادی را ارائه کرد.

وی تاکید کرد: در جلسه آتی شورا به طور مفصل درباره تخلفات شهرداری سخن خواهم گفت.

این عضو شورا خواستار اعلام ورشستگی شهرداری رشت شد و گفت: پیشنهاد می کنم با شرایط کنونی و مدیریت نادرستی که در شهرداری حاکم است، شهرداری رشت اعلام ورشکستگی کند.

تبلیغ مسواک خارجی در رشت درست نیست

یکی دیگر از ناطقان این جلسه با تاکید بر استفاده درست از فضای تبلیغاتی در سطح شهر رشت گفت: تبلیغ مسواک تولید امریکا در سطح شهر رشت نادرست است.

فرهاد شوقی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات داخلی باید در تمام کشور و از جمله رشت مدنظر قرار گیرد پیشنهاد کرد هر گونه تبلیغ تولیدات خارجی در سطح شهر رشت ممنوع شود.

وی افزود: رشت به عنوان نخستین شهری که این مهم را اجرا کند مطرح شود و در راستای حمایت از تولید داخلی، از تبلیغ هرگونه محصولات خارجی در سطح شهر جلوگیری به عمل آید.

در پایان جلسه صدو چهل و یکم شورای رشت، تعرفه بهای خدمات سازمان های اتوبوسرانی و پایانه های مسافربری و همینطور حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت برای سال جاری با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید اما تصویب تعرفه بهای سازمان تاکسیرانی به دلیل چالش به وجود آمده بین شهرداری و فرمانداری رشت به دلیل افزایش نرخ کرایه تاکسی ها، به پس از تصمیم و رای نهایی شورای حل اختلاف موکول شد.