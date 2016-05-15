ایران به جمع ۵ کشور تولید کننده انسولین مدرن می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "جم اوزنج"، ظهر یکشنبه در همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت تصریح کرد: تا چهار سال آینده و با بهره برداری کامل از این واحد صنعتی تولیدی، ضمن تامین نیاز دارویی بیماران ایرانی، امکان تامین داروهای مورد نیاز بیماران در کشورهای غرب آسیا نیز بوسیله این واحد تولیدی فراهم می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی این شرکت اروپایی برای احداث این کارخانه در ایزان، گفت: این شرکت هم اکنون ۱۳۰ کارمند برای دفتر تهران خود استخدام کرده و در مرحله نخست بهره برداری از این واحد تولیدی نیز ۱۶۰ متخصص ایرانی دیگر به طور مستقیم و در مجموع ۶۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت نوونوردیسک پارس درباره میزان صرفه جویی ارزی این پروژه هم گفت: با بهره برداری کامل از این واحد تولیدی سالانه از خروج یکصد میلیون یورو ارز از ایران جلوگیری و نیاز میلیونها ایرانی به انسولین مدرن در داخل کشور تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: ایران پنجمین کشوری خواهد بود که به دانش فنی ساخت این نوع انسولین دست می یابد و با توجه به اینکه این محصول با آخرین دانش و تحت نظارت متخصصان اروپایی در ایران تولید خواهد شد، امکان صادرات آن به راحتی به کشورهای نیازمند این محصول وجود دارد.

وی گفت: طبق آمار رسمی انجمن بین المللی دیابت نزدیک به پنج میلیون بیمار دیابتی شناخته شده دارد و ما با این سرمایه گذاری امکان دسترسی به انسولین های مدرن و با کیفیت بالا را برای افرادی که به محصولات ما نیاز دارند، فراهم می کنیم.

مدیرعامل نوونوردیسک پارس درباره شرکت اروپایی مادر هم در این همایش گفت: نووو نوردیسک یک شرکت دارویی معتبر جهانی است که با بیش از ۹۰ سال سابقه پیشرو در زمینه نوآوری در درمان دیابت فعال است.

وی افزود: این تجربه با ارزش، به نوونوردیسک توانمندی هایی داده که این شرکت را قادر می سازد تا مردم را در درمان بیماری های مزمن جدی همچون بیماری هموفیلی، بیماری اختلالات رشد و چاقی نیز کمک کند.

اوزنج گفت: دفتر اصلی نوونوردیسک در کشور دانمارک واقع شده که حدود ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر کارمند دارد و محصولات خود را به بیش از ۱۸۰ کشورعرضه کرده و سهام شرکت نوونوردیسک در بورس های کپنهاگ و نیویورک نیز خرید و فروش می شود.

وی خاطرنشان کرد: با افتخار باید بگویم که شرکت نووو نوردیسک پارس، از سال ۱۳۸۵ دفتر رسمی خود را در ایران تأسیس کرده و تنها شرکت دارویی بین المللی است که در حدود ۱۰ سال دفتر رسمی و مستقل خود در ایران را حفظ کرده و حتی تحت تاثیر تحریمهای بین المللی نیز ایران را ترک نکرده است.