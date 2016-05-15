اتخاذ تمهیدات لازم برای اعزام زائران کرمانشاهی به مرقد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید محمدی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه که در راستای هماهنگی برنامه های سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: مراسم اعزام زائران کرمانشاهی به مرقد امام (ره) به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در نیمه خرداد ماه هر ساله باشکوه تر از سال قبل با مساعدت ستاد ناحیه مقاومت کرمانشاه برگزار می شود.

وی به برنامه ریزی ها و مصوبات صورت گرفته قبلی در این راستا با هماهنگی مشاور عالی استاندار کرمانشاه اشاره کرد و افزود: مقرر شده نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه نیز با هماهنگی سپاه و سایر نهادهای اجرایی تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت زائران به مرقد امام (ره) با تدابیر مناسب اتخاذ کنند.

نماینده ناحیه مقاومت سپاه کرمانشاه با اشاره به بهبود کنترل ترافیکی در سالهای اخیر برای مراسم مذکور، خاطرنشان کرد: همچنین پلیس راهنمایی و‌ رانندگی در مسیرهای منتهی به ترمینال شهید کاویانی جهت بدرقه زائران مستقر خواهند شد و نیز پلیس راه استان با ۲ دستگاه خودرو در مسیر کرمانشاه به تهران و بالعکس با تدابیر امنیتی زائران مرقد امام (ره) را همراهی خواهند کرد.

محمدی گفت: مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه نیز تعدادی آمبولانس با تجهیزات کافی جهت خدمات رسانی به مسافران مرقد امام (ره) در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین سازمان حمل و نقل پایانه های استان برای اعزام ۳ هزار زائر شهرستان کرمانشاه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس آماده کرده که تاکید شده بدون نقص فنی و دارای تجهیزات لازم باشد.

نماینده ناحیه مقاومت ناحیه سپاه کرمانشاه تاکید کرد: رانندگان سازمان تنها یک کمک راننده در طول مسیر اعزام زائران به مرقد امام داشته باشند و یک روز قبل از اعزام نیز اکیپ هایی از پلیس راه از خودروها بازدید به عمل خواهند آورد.

محمدی با اشاره به چاپ بروشور و زندگی نامه امام خمینی (ره) که در اختیار زائران مرقد امام راحل (ره) قرار می گیرد، اظهار داشت: شورای تبلیغات اسلامی تعدادی عکس برجسته از بنیانگذار انقلاب تهیه و جهت نصب بر روی اتوبوس ها در نظر گرفته است، ضمن اینکه در هر اتوبوس یک روحانی و مبلغ جهت تبلیغ و یادآوری سیره حضرت امام خمینی (ره) حاضر خواهد بود.